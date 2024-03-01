清明連假國道管制出爐 首日南向車潮恐逼近歷史最大量

今年清明節連假為4月4日至7日，高速公路局預估，清明假期交通量為111至123百萬車公里，其中首日南向可達72百萬車公里，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。檢視歷年狀況，研判假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，首日為掃墓、返鄉旅次，第2至4日主要為旅遊旅次。

高公局表示，因清明連假首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，當日提前於清晨5點開始至中午12點實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施。至於其他日主要交通管制措施為部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

高公局表示，此次連假交管措施中，匝道封閉實施為3月23日及30日，清晨5點至中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口；4月4日清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

4月5日清晨5點至12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；4月6日及7日每天中午12點至晚間9點，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高乘載管制實施為，3月24日及31日下午3點至晚間8點，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道實施；4月4日清晨5點至12點，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；4月5日至7日每天下午1點至6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。

高公局也說，為鼓勵民眾提前利用周休掃墓，此次疏導措施包括清明節連假前2個周休（3月23日、24日、30日及31日），採單一費率再7折收費。