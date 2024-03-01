「性工法」新法8日全面上路 企業憂觸法 婦團講座邀約暴增3倍

修正後的性平三法，將於3月8日婦女節全面施行。現代婦女基金會今舉辦記者會指出，從去年5月爆發ＭeToo浪潮後，除提升各行業的防治意識，也引起不少雇主焦慮，去年6至12月性騷擾防治講座邀約量較1至5月增加2.92倍。

現代婦女基金會董事王如玄呼籲，大幅修正的「性別平等工作法」，在企業與民眾對執行職務定義、雇主責任與義務、加害人究責、被害人服務協助等相關子法、配套措施及資源建置，與性騷擾防治法之間的適用競合等議題，到目前為止還有疑點尚未釐清，呼籲政府訂定清楚指引，讓第一線有所遵循。

她舉例，當醫療院所的護理人員遭到病患性騷擾，或者大眾交通運輸工具站務人員被乘客騷擾，該用性騷擾防治法處理，還是性工法處理？

她說，因病患、乘客屬於公共場所不特定人，應屬性騷擾防治法範疇，但又同時是被害人的工作地點，到目前為止衛福部、勞動部看法仍不一致，將造成第一線人員執法困難，政府應跨部會協商訂出清楚指標，讓各界依循，有必要時也應開個案研討、公告周知。

王如玄表示，由於性工法新法提高雇主罰鍰，也引發不少雇主焦慮，她修正後的性工法，規定即便受害人沒有申訴，雇主只要透過聽聞、媒體報導等管道知悉，就要啟動補救措施。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，基金會從去年7月起承接北市性騷擾防治服務專線， 去年7月31日至12月31日期間，共接獲235通諮詢電話，其中33%來電者表述遭公司不當處理性騷擾事件，如告知主管遭性騷擾後，主管試圖勸和、或忽視且無任何因應，甚有影響被害人工作權益的案件，使被害人們原期望能獲得主管協助，卻感到遭公司背叛。

吳姿瑩說，各行業防治意識提升，也紛紛來電洽詢教育訓練，去年6至12月性騷擾防治講座邀約量較1至5月增加2.92倍，企業除欲了解基本法律權益義外，也表達希望讓員工、主管皆能明白性騷擾態樣，學習職場互動界線、避免造成性騷擾的風險。更有多家企業表達不清楚該如何因應性騷擾事件、主管及受理人員的職責為何，擔心處理不佳而造成被害人創傷，甚影響職場人際關係、公司營運等。