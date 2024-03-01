聖嬰減弱中 氣象署：3至5月氣溫正常至偏暖、降雨正常至偏少

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
3月至5月氣溫預報，台灣附近的氣溫都較氣候值高，以正常至偏暖為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
3月至5月氣溫預報，台灣附近的氣溫都較氣候值高，以正常至偏暖為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，預期春季過後，熱帶中東太平洋的海溫將恢復至正常狀態。

未來一季台灣地區氣溫雨量預報部分，氣溫預報，台灣附近的氣溫都較氣候值高，以正常至偏暖為主。雨量預報，台灣介於北濕南乾的交界位置，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。

中央氣象署說，今年2月除了7日至11日、23日至27日分別受寒流及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫較低外，其他時間明顯偏暖。雨量方面，僅7日至11日受華南雲雨區影響，全台有雨，其他時間以迎風面的北部及東半部局部降雨為主。

統計至2月27日為止，氣溫方面，全台大致為偏暖類別，其中，阿里山站為同期第2高溫；雨量方面，全台為正常至偏少類別，其中，鞍部及竹子湖站為同期第2少雨、玉山站為同期第3少雨。另2月4日馬祖站觀測到今年第1道春雷，2月8日玉山站有降雪紀錄。

根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，預期春季過後，熱帶中東太平洋的海溫將恢復至正常狀態。

展望未來一季（3月至5月），氣溫預測以正常至偏暖為主；雨量方面，模式預測南海至菲律賓一帶偏乾，台灣介於北濕南乾的交界附近，近期模式預測較實際偏多雨且春季預報的不確定性較大，未來一季雨量以正常至偏少為主。

氣象署3月至5月的逐月預報：

3月： 預測上旬有冷空氣南下影響之機率，北部及東北部天氣稍轉涼、有局部短暫雨，其餘時間氣溫以正常到偏暖、雨量以正常到偏乾為主。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

4月： 春天的天氣型態，天氣變化快速。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

5月： 氣候上逐漸進入台灣梅雨季，當鋒面在台灣附近徘徊時，易伴隨有雷雨，偶有豪（大）雨發生，降雨預報變動性大。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

中央氣象署說，由於春季天氣變化快速，長期預報的不確定性較大，留意氣象署每日所發布的天氣預報。

3月至5月雨量預報，台灣介於北濕南乾的交界位置，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
3月至5月雨量預報，台灣介於北濕南乾的交界位置，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 雨量

延伸閱讀

玉山銀Wallet遊日 便利升級

屏東熱帶農業博覽會最後一周衝人氣 可望突破去年192萬人次

玉山瑞雪美景民眾搶拍 玉山氣象站：雪況近幾年最佳

瑞雪兆豐年 玉山雪景白天夕照夢幻迷人重現陳澄波作品美景

相關新聞

蔡政府執政7年 性別薪資差距沒改善

勞動部昨發布最新「同酬日」為二月廿三日，也就是說，女性勞工必須比男性多工作五十四天，才能達到薪資同酬。雖然同酬日比去年進...

婦團：沒推積極政策 當然沒進展

蔡政府執政八年，性別薪資差距原地踏步。婦團痛批，勞動部除每年公布同酬日，沒有推出任何縮減薪資差距的積極政策，沒政策，當然...

全球最佳醫院 僅北榮進250強

「全球最佳醫院（World's Best Hospitals二○二四）」結果出爐，台北榮民總醫院位居二一八名，是台灣唯一...

富國島丟包案 品保、年代旅遊 互批卸責

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞前天接受本報訪問時，稱這段時間都在處理客戶事宜「未神隱」，停業後未出團旅客已...

新冠增溫 台中重啟46疫苗站

疾管署預估，近日元宵燈節活動、228國定假日出遊等群聚，類流感、新冠疫情最快本周達到高點。台中市上周新增新冠併發症133...

鋒面過境+強烈冷氣團今明濕冷 吳德榮：下周一熱如夏上看35度高溫

今晨新竹以北及東半部已有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台北觀測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。