聖嬰減弱中 氣象署：3至5月氣溫正常至偏暖、降雨正常至偏少
中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，預期春季過後，熱帶中東太平洋的海溫將恢復至正常狀態。
未來一季台灣地區氣溫、雨量預報部分，氣溫預報，台灣附近的氣溫都較氣候值高，以正常至偏暖為主。雨量預報，台灣介於北濕南乾的交界位置，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。
中央氣象署說，今年2月除了7日至11日、23日至27日分別受寒流及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫較低外，其他時間明顯偏暖。雨量方面，僅7日至11日受華南雲雨區影響，全台有雨，其他時間以迎風面的北部及東半部局部降雨為主。
統計至2月27日為止，氣溫方面，全台大致為偏暖類別，其中，阿里山站為同期第2高溫；雨量方面，全台為正常至偏少類別，其中，鞍部及竹子湖站為同期第2少雨、玉山站為同期第3少雨。另2月4日馬祖站觀測到今年第1道春雷，2月8日玉山站有降雪紀錄。
根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，預期春季過後，熱帶中東太平洋的海溫將恢復至正常狀態。
展望未來一季（3月至5月），氣溫預測以正常至偏暖為主；雨量方面，模式預測南海至菲律賓一帶偏乾，台灣介於北濕南乾的交界附近，近期模式預測較實際偏多雨且春季預報的不確定性較大，未來一季雨量以正常至偏少為主。
氣象署3月至5月的逐月預報：
3月： 預測上旬有冷空氣南下影響之機率，北部及東北部天氣稍轉涼、有局部短暫雨，其餘時間氣溫以正常到偏暖、雨量以正常到偏乾為主。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。
4月： 春天的天氣型態，天氣變化快速。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。
5月： 氣候上逐漸進入台灣梅雨季，當鋒面在台灣附近徘徊時，易伴隨有雷雨，偶有豪（大）雨發生，降雨預報變動性大。預測平均氣溫各地低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。
中央氣象署說，由於春季天氣變化快速，長期預報的不確定性較大，留意氣象署每日所發布的天氣預報。
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