快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／3月主題預告「我的防過敏妙招」

聯合報／ 本報訊

春暖花開三月天，日夜溫差大，常見沙塵暴來襲，空氣汙染嚴重，可能危害呼吸道健康，誘發過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、過敏性結膜炎等過敏疾病。你是如何防範空汙可能造成的健康傷害？過敏族該如何避免過敏疾病發作？歡迎分享你的抗過敏妙招。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含鄰里）、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫，本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

隱私權

延伸閱讀

天氣忽冷忽熱過敏超嚴重 醫提醒最好做「這事」

今天中午入「雨水」節氣 4生肖注意過敏 忌大動肝火

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

攝取魚油6大益處！天然魚油可從3食物補充，深海小型魚最佳

相關新聞

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷...

大地震前兆？新竹山區上千萬馬陸全竄出爬滿樹 網：密集恐懼症快發作

嘉義縣太保市今天下午連兩震，讓不少中南部民眾飽受驚嚇，不過就在地震前後，新竹縣李棟山山區卻傳出有大量馬陸竄出，被登山民眾...

彰化今午地震「八卦山脈劇烈晃動」影像曝光 民眾驚呼：震很大

今天下午1點26分發生地震，彰化縣有達三到四級，讓許多民眾嚇一大跳，而交通部觀光署參山國家風景區管理處架設在社頭鄉八卦山...

接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅...

情人節太激情！女友腹痛嚴重出血 醫講解病例他突「嗨喊一句」網炸鍋

不少情侶在特殊節日前後例如情人節都會展開激戰，但動輒樂極生悲。臺灣1名醫生早前在網上分享真實案例，指出收到高中男同學致電求救，指和女友發生關係後…

全球最佳醫院台灣僅一家上榜 專家點「1原因」：看看就好

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布今年最新排名，在全球最佳2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。