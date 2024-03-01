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第34屆醫奉獎 受理推薦報名

聯合報／ 本報訊
第34屆醫療奉獻獎受理報名。圖／厚生會提供
第34屆醫療奉獻獎受理報名。圖／厚生會提供

為樹立醫藥衛福相關領域從業人員典範，「中華民國第34屆醫療奉獻獎」開始接受報名，請大家舉薦合乎本獎項選拔標準的醫藥衛福及相關領域從業人員，包含醫藥、公衛、健康促進等相關服務及社福領域，如社工、志工、照服員等，讓更多人參與此項盛事。

民國79年起，財團法人厚生基金會有感於醫界有一群人，為了照顧民眾健康，無怨無悔付出，特別與衛福部、聯合報系與TVBS聯利媒體股份有限公司等，共同舉辦「醫療奉獻獎」來鼓勵他們，今年為第34屆。

即日起至5月31日止，接受各界報名和推薦。獎項分為個人醫療奉獻獎至多八名、特殊貢獻獎一名，團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名。

今年度獎項新增團體貢獻獎一名。於國內外醫藥衛福領域有具體貢獻事蹟的團體，即符合推薦資格。

醫療奉獻獎與貢獻獎，有什麼差別？奉獻指將自己心力或才能奉獻給事項或目標，貢獻則除了具有奉獻性質之外，尚需要於其服務領域等整體環境提出具體改善或成就事蹟。

以團體獎為例，身心障礙醫療服務團、山地巡迴醫療隊屬於奉獻範疇，而過去曾得獎的台灣醫療改革基金會、肝病防治學術基金會偏屬貢獻範疇。

只要在基層、偏遠地區或特殊醫療等單位，從事醫藥衛生福利工作10年以上，或有具體尊重生命、關懷人群等服務事蹟，向主辦單位索取報名表或由網路下載填寫即可。

本活動採推薦從寬、甄審從嚴原則，推薦僅須由兩人簽名推薦，或由單一組織、機關、團體舉薦。經本選拔活動委員會評選程序審議通過後，安排總統接見得主，及舉行隆重頒獎表揚典禮。

下載 照服員

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