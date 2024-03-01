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健康主題館／聽損影響長者社交 增失智風險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
聽力好壞關乎人際社交品質，對長者來說，社交減少可能「失智」風險隨之升高。圖／123RF
聽力好壞關乎人際社交品質，對長者來說，社交減少可能「失智」風險隨之升高。圖／123RF

聽力好壞關乎人際社交品質，對長者來說，社交減少可能「失智」風險隨之升高。北市聯醫副總院長、耳鼻喉科醫師王懋哲表示，年長者聽損主要有「感覺神經性」、「傳導性」兩種類型，各自有不同發生原因與治療方式。許多聽力損失，都是年輕時用耳習慣不佳導致，與作息、噪音暴露息息相關。

聽力損失不僅影響學習，也增加社交與職場工作的困難度，同時會帶來不小的健康風險。國際醫學期刊「刺胳針」研究顯示，影響失智成因中，聽力損失占8.2%，排名第一。目前台灣有超過31萬名失智人口，預估未來將以平均每年增加1萬人的速度持續攀升。

感覺神經性聽損 社交漸減

老化感覺神經性聽損8大特色 製表／鄒尚謙
老化感覺神經性聽損8大特色 製表／鄒尚謙
王懋哲表示，年長者大多數聽損屬於「感覺神經性」，因為老化、噪音傷害或是耳毒性藥物等因素導致，無法透過手術改善；少數則是「傳導性」聽損，包括慢性中耳炎、珍珠瘤、耳硬化症等中耳疾病，身邊人通常只要放大音量就可以聽清楚，可以透過手術治療。

王懋哲指出，感覺神經性聽損大多屬於年紀因素，而非耳朵退化，主要是「大腦辨識度退化」，由於語言辨識度也變差，常常是「聽得到、聽不懂」，也就是講話的聲音聽得到，但無法理解別人的語言，因此許多長者與家人聚餐不會參與聊天話題，因為「聽不懂就懶得聽」，社交逐漸減少、不出門、不聚餐，大腦刺激減少後，失智風險就會增加。

「感覺神經性聽損，親友吼再大聲都沒有用。」王懋哲說，許多個案因為聽不到，被家人帶來到門診，家人跟患者講話都又快又大聲，有位80歲的阿伯來到門診，問診時聽得一清二楚，讓一旁的太太、兒子相當困惑，因為重點應該是「慢慢講」，一個字、一個字分開來說，阿伯就統統聽懂了。

60分貝以上空間 盡量少待

王懋哲表示，聽力損失常難以自覺，且受到許多因素影響，最主要是先天的遺傳基因導致，但後天也得注意，不僅作息要正常，更要減少暴露在環境噪音60分貝以上的空間，一般人說話聲音約在40、50分貝左右，因此比談話聲音更大的環境就盡量少待；許多人在吵雜的環境會戴耳機聽音樂，避免噪音干擾，但要蓋過噪音就得開更大聲的音樂，建議最好別這樣做。

若本身有聽損的遺傳因子，更要注意用藥安全。王懋哲說，部分藥物具有耳毒性，因此帶因民眾應與醫師討論用藥，避開相關藥物傷害到聽力；高血壓、高血脂、高血糖對血管的危害，同樣會威脅到內耳中的血管，損及聽力，因此要控制好三高等慢性病，才能做好聽力保健。

聽損30至40分貝 戴助聽器

聽力師蔡鋕鑫建議，對於某些聽力損失風險較高的族群聽力檢測特別重要，例如50歲以上的成年人、長時間處於高分貝環境的工作或聽音樂者、或曾有耳疾或耳朵感染者。

聽力損失和退化是不可逆的，因此助聽器的介入時機對聽損者相當重要，蔡鋕鑫指出，聽力損失一般在30至40分貝左右時，便會逐漸影響到日常溝通與生活品質，此時便應考慮使用助聽器。

噪音 失智 社交

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