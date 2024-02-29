海尼根兩大管道號召潛力新星 獲選者年薪上看百萬

海尼根為了深入發掘潛力新星，積極培育人才，自2016年起以台灣為據點、世界為舞台，推出儲備幹部計畫，至今邁入第九屆；今年更首次舉辦「釀造卓越商業競賽」，冠軍隊伍不僅可獲得8萬元的獎金，還能直接取得儲備幹部計畫的最終面試優先權。透過以上兩個管道，提供全台有志青年加入海尼根台灣的機會。

海尼根的職場優勢，不僅包含新世代年輕人重視的經濟報酬及工作保障，彈性福利包含家庭照護、健康照護、教育學習；視工作表現年薪與福利加總，最高可達110萬。對於有意拓展海外職涯規劃的新鮮人，海尼根多國人才組成的團隊及未來無可限量的輪調機會，更是絕佳練功場。

海尼根人資總監孫鈴萍（Erica Sun）表示，「海尼根尋求的是敢於挑戰、有主見、堅持追求卓越的專業人才。我們深信每位海尼根員工都是菁英中的菁英，是精心挑選的佼佼者。歡迎有勇氣、有決心的年輕人，積極參與儲備幹部或商業競賽。海尼根將敞開大門，迎接各位的到來。」

海尼根第九屆儲備幹部計畫，完整提供新鮮人全方面的入職與在職培訓，獲選者不僅會在公司進行四次部門輪調，還有機會到海尼根亞太地區任一國家完成為期6個月的跨領域任務。更特別的是，因應海尼根台灣現有屏東啤酒廠，公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，儲備幹部進到公司內部無論原屬哪個部門，在總計18個月的培訓過程中，都必須有2至4周業務和供應鏈的學習經驗，結業表現優異者即可直接轉正錄取。

除了儲備幹部計畫，海尼根今年首度舉辦「釀造卓越商業競賽」，以永續和創新的行銷方案為題，廣邀18歲以上、工作經驗資歷不超過3年的多元年輕人才，共同釀造新穎想法。凡通過審核入圍決賽的隊伍，皆可參加海尼根台灣精心規劃的職涯工作坊，一探海尼根企業內部的發展機會，並由業界人士提供專業諮詢，取得決賽準備建議及未來發展的養分及方向。冠軍團隊不僅能獲頒8萬元獎金，還可以取得儲備幹部的「快速通關」，直達最終面試參與優先權，提升進入海尼根的機會。

◎2024釀造卓越商業競賽

．活動介紹：https://brewbrilliance-taiwan.com/2024

．申請連結：https://www.surveycake.com/s/rx7Rv

．申請時程：即日起至2024/03/20止

◎2024海尼根台灣儲備幹部計畫

．計畫介紹：https://brewbrilliance-taiwan.com/2024

．申請連結：shorturl.at/aqwyK

．申請時程：即日起至2024年3月15日止

．校園、線上說明會報名：https://lnkd.in/gzA_DNHX