快訊

饑餓加薩平民等待領取糧食 以軍開火釀至少104人死亡

海尼根兩大管道號召潛力新星 獲選者年薪上看百萬

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
海尼根歡迎有勇氣、有決心的年輕人，積極參與儲備幹部或商業競賽。圖／海尼根提供
海尼根歡迎有勇氣、有決心的年輕人，積極參與儲備幹部或商業競賽。圖／海尼根提供

海尼根為了深入發掘潛力新星，積極培育人才，自2016年起以台灣為據點、世界為舞台，推出儲備幹部計畫，至今邁入第九屆；今年更首次舉辦「釀造卓越商業競賽」，冠軍隊伍不僅可獲得8萬元的獎金，還能直接取得儲備幹部計畫的最終面試優先權。透過以上兩個管道，提供全台有志青年加入海尼根台灣的機會。

海尼根的職場優勢，不僅包含新世代年輕人重視的經濟報酬及工作保障，彈性福利包含家庭照護、健康照護、教育學習；視工作表現年薪與福利加總，最高可達110萬。對於有意拓展海外職涯規劃的新鮮人，海尼根多國人才組成的團隊及未來無可限量的輪調機會，更是絕佳練功場。

海尼根人資總監孫鈴萍（Erica Sun）表示，「海尼根尋求的是敢於挑戰、有主見、堅持追求卓越的專業人才。我們深信每位海尼根員工都是菁英中的菁英，是精心挑選的佼佼者。歡迎有勇氣、有決心的年輕人，積極參與儲備幹部或商業競賽。海尼根將敞開大門，迎接各位的到來。」

海尼根第九屆儲備幹部計畫，完整提供新鮮人全方面的入職與在職培訓，獲選者不僅會在公司進行四次部門輪調，還有機會到海尼根亞太地區任一國家完成為期6個月的跨領域任務。更特別的是，因應海尼根台灣現有屏東啤酒廠，公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，儲備幹部進到公司內部無論原屬哪個部門，在總計18個月的培訓過程中，都必須有2至4周業務和供應鏈的學習經驗，結業表現優異者即可直接轉正錄取。

除了儲備幹部計畫，海尼根今年首度舉辦「釀造卓越商業競賽」，以永續和創新的行銷方案為題，廣邀18歲以上、工作經驗資歷不超過3年的多元年輕人才，共同釀造新穎想法。凡通過審核入圍決賽的隊伍，皆可參加海尼根台灣精心規劃的職涯工作坊，一探海尼根企業內部的發展機會，並由業界人士提供專業諮詢，取得決賽準備建議及未來發展的養分及方向。冠軍團隊不僅能獲頒8萬元獎金，還可以取得儲備幹部的「快速通關」，直達最終面試參與優先權，提升進入海尼根的機會。

◎2024釀造卓越商業競賽

．活動介紹：https://brewbrilliance-taiwan.com/2024

．申請連結：https://www.surveycake.com/s/rx7Rv

．申請時程：即日起至2024/03/20止

◎2024海尼根台灣儲備幹部計畫

．計畫介紹：https://brewbrilliance-taiwan.com/2024

．申請連結：shorturl.at/aqwyK

．申請時程：即日起至2024年3月15日止

．校園、線上說明會報名：https://lnkd.in/gzA_DNHX

年輕人 幹部

延伸閱讀

學測成績放榜！屏東高中兩人4科滿級分 皆用「1讀書方式」

主管面試問「家住幾樓？」休假還狂CALL她 真相曝網鬆口氣：以為要追妳

新北技職青年大使119取32擠破頭 今年面試將增英文口說

香港中文大學3月來台招生 提供課程諮詢、即席面試

相關新聞

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷...

大地震前兆？新竹山區上千萬馬陸全竄出爬滿樹 網：密集恐懼症快發作

嘉義縣太保市今天下午連兩震，讓不少中南部民眾飽受驚嚇，不過就在地震前後，新竹縣李棟山山區卻傳出有大量馬陸竄出，被登山民眾...

彰化今午地震「八卦山脈劇烈晃動」影像曝光 民眾驚呼：震很大

今天下午1點26分發生地震，彰化縣有達三到四級，讓許多民眾嚇一大跳，而交通部觀光署參山國家風景區管理處架設在社頭鄉八卦山...

接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅...

情人節太激情！女友腹痛嚴重出血 醫講解病例他突「嗨喊一句」網炸鍋

不少情侶在特殊節日前後例如情人節都會展開激戰，但動輒樂極生悲。臺灣1名醫生早前在網上分享真實案例，指出收到高中男同學致電求救，指和女友發生關係後…

全球最佳醫院台灣僅一家上榜 專家點「1原因」：看看就好

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布今年最新排名，在全球最佳2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。