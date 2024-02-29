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「台彩未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買配件賺折扣！消費再送一串衛生紙

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券全沒中別傷心，即日起可到傑昇通信換200元配件金，且消費再送一串衛生紙。圖／傑昇通信提供
台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券全沒中別傷心，即日起可到傑昇通信換200元配件金，且消費再送一串衛生紙。圖／傑昇通信提供

台灣彩券最著名的彩券就是大樂透、威力彩，而每逢過年期間刮到手軟的刮刮樂更是大家的最愛，但想要中大獎也不容易，沒中的彩券、刮刮樂先別急著丟，傑昇通信自即日起在全台門市舉辦「傑昇全心挺你做公益」活動，只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買配件，即可享有折扣優惠，且消費後再送超可愛傑昇吉祥物「傑納瑞狗狗」包裝抽取式衛生紙一串（數量有限、送完為止）。

台灣彩券自1999年發行至今已有25年，當初發行目的以提升社會福利為主要，根據台灣彩券公司於官網公告表示，2024年1月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣13.13億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備，公益本質不變，也給了民眾即時性的樂趣及希望。

大部分民眾購買彩券或刮刮樂，未中獎後只能扔掉，有鑒於此，為了響應公益一起為提升社會福利盡一份心力，傑昇通信即日起發起全台門市「傑昇全心挺你做公益」活動，只要持「台灣彩券」發行的「未中獎彩券、刮刮樂」至傑昇通信門市購買300元以上配件，立即享有200元配件購物金的優惠折抵，每項商品限用一張。

像是到傑昇通信購買TOUGHER 25W PD+QC雙孔快速充電頭，拿未中獎的彩券及刮刮樂，門市破盤價590元，直接再折200元，消費後再送超可愛傑昇吉祥物－傑納瑞狗狗包裝抽取式衛生紙一串（共6包）。傑昇通信提醒，一張未中獎的彩券或刮刮樂限折抵一件商品，不可累加，且不可與其他折扣優惠活動併用，贈品數量有限、送完為止。

●詳細優惠活動內容以門市公告為準。

台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券先別丟，即日起到傑昇通信可賺配件購物金。圖／傑昇通信提供
台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券先別丟，即日起到傑昇通信可賺配件購物金。圖／傑昇通信提供
台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券先別丟，傑昇通信全心挺你做公益。圖／傑昇通信提供
台灣彩券發行的未中獎刮刮樂、公益彩券先別丟，傑昇通信全心挺你做公益。圖／傑昇通信提供

刮刮樂 彩券 衛生紙

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