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心臟病又有結石 取石手術風險大 用軟式輸尿管解決血尿

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國泰醫院泌尿科醫師蔡樹衛提醒，台灣地處亞熱帶，是結石好發地區，特別是夏天氣溫高、流汗多、尿量少，夏天結石發作病人是冬天的3-5倍。圖／國泰醫院提供
國泰醫院泌尿科醫師蔡樹衛提醒，台灣地處亞熱帶，是結石好發地區，特別是夏天氣溫高、流汗多、尿量少，夏天結石發作病人是冬天的3-5倍。圖／國泰醫院提供

一名高齡80歲的阿伯有高血壓、高血脂病史，更因為腎結石，雖然有藥物治療但仍有血尿。 國泰醫院泌尿科醫師蔡樹衛指出，該個案心臟病不適合多喝水可能造成結石，而結石又導致血尿，再加上服用抗凝血劑，若以皮腎造簍取石手術處理風險較大，因此建議採用「軟式輸尿管鏡配合雷射」。

阿伯除了有高血壓等病史，13年前曾中風，6年前也裝過心臟支架，因此定期服用抗凝血劑，然而約在半年前出現無痛性肉眼可見血尿。檢查發現阿伯右側腎盂有1顆2.5公分結石，且右側腎盂輸尿管交接處黏膜增厚疑似有病變。

泌尿道系統涵蓋範圍包括腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，而泌尿道結石指的是發生在這些部位的結石。蔡樹衛說，結石的原因跟個人體質以及患有心臟病不適合多喝水有關；而感染、腫瘤及不明原因等都可能造成血尿。

蔡樹衛指出，檢查會依據年紀、症狀來安排。目前臨床治療小於0.5公分的結石，如果沒有尿路感染或阻塞可先觀察是否可自行排出。若結石介於0.5至2公分，可考慮進行體外震波碎石術，將結石震碎排出體外；但若結石超過2公分，則多需以手術開刀取出。

蔡樹衛說，由於該個案長期服用抗凝血劑，再加上結石2.5公分，若以經皮腎造簍取石手術處理，容易有出血風險，手術風險較大，且術後傷口疼痛並需住院1週左右。因此建議自費採用軟式輸尿管鏡配合雷射（約8至15萬元）；軟式輸尿管鏡會經由尿道進入體內，再使用雷射將結石打成粉末狀，隨著尿液排出，手術沒有傷口，病人只需住院兩天。阿伯術後也再無血尿的狀況。

「台灣地處亞熱帶，是結石好發地區，約每10人就有1人，尤其好發於30-50歲」，蔡樹衛說，特別是夏天氣溫高、流汗多、尿量少，夏天結石發作病人是冬天的3-5倍。此外結石病人在治療後，若沒有做好預防，5年內復發率高達50-60%，因此除非病人有心臟病或腎臟病外，不然會建議民眾每天要補充2公升水分，且要多運動幫助代謝。另外，少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡及茶。

一般腎結石通常沒有症狀，但如出現疼痛、反覆感染及血尿、持續變大或影響腎功能等狀況，就要儘快就醫、積極處理。

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