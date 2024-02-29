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生物製劑可望降死亡風險 台大改寫兒童紅斑狼瘡治療

中央社／ 台北29日電

紅斑性狼瘡疾病複雜且棘手，18歲前發病更是難以治療，台大醫院團隊研究發現，若把生物製劑提前用於輔助治療，有望降低重症與死亡風險，改寫全球幼年型紅斑性狼瘡治療。

全身型紅斑性狼瘡（SLE）是一種棘手的自體免疫疾病，18歲前發病的幼年型紅斑性狼瘡治療更是困難，尤其長期使用皮質類固醇治療，患者可能面臨嚴重的副作用，包括影響兒童生長、胃口，或體重增加、皮紋、痤瘡、高血糖、高血壓、白內障、缺血性壞死和骨質疏鬆症，難以維持正常生活。

台大醫院小兒部教授江伯倫以及醫師林庭瑋、胡雅喬所組成的研究團隊，發現使用生物製劑作為幼童患者的輔助治療之一，可強化療程功效，近期已發表「使用Rituximab作為幼年型紅斑性狼瘡病人之有效輔助治療」論文於國際期刊Lupus Science & Medicine，並在今天舉行記者會說明治療成果。

林庭瑋簡報指出，全身型紅斑性狼瘡的症狀因人而異，發生處多為皮膚、關節、中樞神經系統，或腎臟等器官，由於B細胞過度活化產生自體抗體攻擊器官，長期慢性發炎，容易導致多重器官系統的破壞，年輕患者症狀更為嚴重。

過去生物製劑單株抗體主要使用在急性復發期、狼瘡性腎炎，林庭瑋說明，其作用機轉是與在B淋巴球上的CD20抗原結合，啟動免疫反應，以調控B淋巴球凋亡，在人體內的生物活性長達半年。

林庭瑋解釋，和急性期治療不同，維持性治療間隔半年施打1針，團隊在2015年至2022年8月間，共計收案40名符合特定資格的兒童及青少年患者，輔助使用生物製劑單株抗體，並與53名從未使用過生物製劑單抗的患者比較結果。

追蹤發現這40名病童中，有9成病人可達到幾乎或部分疾病控制，僅有約7.5%因復發住院，且尚未有末期腎臟疾病和死亡案例，對照組死亡率則約7%。顯見使用生物製劑有助於維持症狀不至劇烈惡化，減少復發和發展成慢性腎衰竭的機會，且越早期使用，越有機會達到疾病控制。

更重要的是，江伯倫會後接受媒體聯訪時強調，生物製劑療法可降低類固醇等藥物使用量，畢竟幼年型紅斑性狼瘡很多都還是在學的孩子，若因病無法正常上學，影響更為長遠，台大是全球第一個提出該治療方式，現在每半年1次自費施打要價新台幣3.9萬元。

台大兒童醫院院長李旺祚說，雖然隨病情穩定可望降低治療次數，經濟困難家庭仍會有所有猶豫，不過能讓住院天數下降且預後更好，面對少子化浪潮，希望讓每個兒童更快樂、更健康成長，期盼生物製劑能納入健保。

台大研究團隊強調，生物製劑可讓用於評估疾病嚴重程度的「SLE疾病活動指數」在2年內從8降至4，同時降低腎炎嚴重程度及死亡機率、減少使用類固醇造成的副作用。但要注意的是，需例行追蹤B細胞數目及血中免疫球蛋白濃度，並追蹤B、C型肝炎復發的可能。

台大醫院 患者 紅斑性狼瘡

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