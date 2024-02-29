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遊戲偷改機率應罰 綠委籲提高為3億元

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委賴瑞隆29日召開記者會，表示要提案修《公平交易法》，提高遊戲廠商轉蛋機率不實的狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委賴瑞隆29日召開記者會，表示要提案修《公平交易法》，提高遊戲廠商轉蛋機率不實的狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府對遊戲廠商扭蛋機率不實的罰則太低，應該從2500萬提升到3億！」民進黨立委賴瑞隆29日召開記者會，宣布將提出《公平交易法》修法，提高遊戲廠商廣告不實罰則。他說，韓國政府對遊戲廠商重罰2.75億，台灣罰太輕，且公平會、數位部等部會也要調查台灣相同遊戲的狀況。

保障扭蛋中獎機率

賴瑞隆表示，韓國公平會1月3日針對遊戲廠商NEXON對旗下「新楓之谷」、「泡泡大亂鬥」等遊戲修改轉蛋機率，甚至讓部分付費機率商品「機率為0」一案，開出116 億韓元（約合新台幣2.75 億元）的天價罰單，但台灣在之前的相關案件僅由公平會裁罰200萬，實在是太少。

「200萬對遊戲廠商來說根本不痛不癢！」賴瑞隆強調，韓國總統聽聞這件事，還將「優先保護遊戲玩家」變成優先政策，若情節更嚴重，遊戲廠商甚至可能被認定為詐欺，隨著愈來愈多人玩手遊與網路遊戲，相關法制也應該跟上，還要多查核遊戲是否公告或調整轉蛋中獎機率，以保障消費者權利。

加重對業者罰則

他說，台灣如今大多案件都是用《消費者保護法》處理，但韓國有一整套針對網路電子商務的消費者保護措施，包括《電子商務基本法》、《電子商務消費者保護法》。因此他希望先將《公平交易法》中，違反商品廣告不實的最高罰則提高至3億元，並調查台灣同款遊戲是否有類似狀況，逐步完善相關法制。

對此，行政院消保處與數位部都表達支持。公平會官員則表示，韓國公平會的業務範圍有包括消費者保護，因此裁罰性質與公平會過去針對廣告不實的狀況不同，但賴瑞隆認為，過去罰200萬實在太低，且現行最高罰則有到2500萬，盼公平會能更積極處理，並與消保處、數位部調查更多遊戲是否有類似狀況。

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廣告不實 消費者

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