嘉義規模4.9地震 台鐵、高鐵恐受影響 列車狀況待統計

中央氣象署觀測，今天下午1時26分，嘉義縣太保市發生芮氏規模4.9地震，嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣最大震度4度。台鐵公司指出，二水站、嘉義站各4級，花壇=新營間按照4級地震規定辦理。至於影響列車狀況，台鐵公司、台灣高鐵均表示，尚待統計後對外說明。

台鐵公司說明，3級地震：第一趟列車以60K／H慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震：第一趟列車以30K／H，第二趟列車起以60K／H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。5強地震：列車停止運轉，需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。

此外，高速公路局南區養護工程分局交控中心表示，經初步以閉路電視攝影機（CCTV）檢視國道各路段通行正常，並已派員巡查轄管相關公路設施。

公路局雲嘉南區養護工程分局說，經由監視設備（CCTV）及人員初步確認，目前轄內省道維持正常通行，並已派員立即確認相關邊坡、橋梁及隧道之狀況，後續將依巡查結果公布最新狀況。台18線34K至95K、台20線20K至52K、台3線295K至389K地震過後注意山區零星落石，小心駕駛。