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子宮內膜癌發生率20年內翻3倍 停經後若點狀出血快就醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
醫師為婦女檢查子宮內膜。記者簡慧珍／攝影
醫師為婦女檢查子宮內膜。記者簡慧珍／攝影

彰化縣57歲劉姓婦女停經兩年，卻在今年元月出現點狀出血並持續到春節連假結束，朋友說可能更年期症狀，也可能是「回春」，還有一說是過年壓力大所致，劉姓婦女到醫院檢查竟是罹患子宮內膜上皮內瘤變，幸好發現得早，避免惡化成子宮內膜癌。

衛福部彰化醫院婦產科醫師李伊菱今天指出，根據國健署統計，子宮內膜癌發生率最近20年上升近3倍，在2021年成為女性排名第五的癌症，反而排名第一的子宮頸癌跌出前10名，應該與子宮頸癌透過抹片檢查的推廣與普及有很大關係，子宮內膜癌沒效篩檢方法。

劉婦不放心出現點狀出血長達一個月，到彰化醫院婦產科經超音波檢查，發現子宮內膜過厚，進一步作內膜切片檢查，確診子宮內膜上皮內瘤變（Endometrial Intraepithelial Neoplasia，簡稱EIN），這是子宮內膜上皮組織的癌前病變，可能引發子宮內膜癌，婦產科醫師李伊菱建議切除子宮，但患者還在考慮，目前定期追蹤。

李伊菱表示，正常更年期最好是一滴陰道出血也沒有，只要有出血就是不正常，停經後出血原因有多種可能，常見的是子宮內膜萎縮、老年性萎縮性陰道炎、子宮內膜息肉等，較嚴重的是子宮內膜增生、子宮內膜癌、子宮頸癌，因此更年期後還出血就是要就醫檢查。

李伊菱說，臨床上統計罹患子宮內膜癌病人，以肥胖、高血壓、糖尿病、早經、超過55歲停經、未曾生育的婦女罹患機率較高，雌激素過高被視為最可能的禍首，此外長期接觸塑化劑、戴奧辛等環境荷爾蒙，或攝取過多動物性油脂也會造成雌激素過高，台灣的子宮內膜癌發生率年年上升，沒疫苗可防治，早期發現問題並適當處理，無論是子宮內膜上皮內瘤變或早期子宮內膜癌的治癒機率都相當高。

婦產科 子宮頸癌

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