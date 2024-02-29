下午1時26分嘉義太保規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天下午1時26分，在嘉義縣政府東北方1.9公里 ，位於嘉義縣太保市，發生芮氏規模4.9地震，地震深度14.5公里。

中央氣象署指出，各地最大震度：嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣4級；台南市、南投縣、台中市3級；高雄市、台東縣、苗栗縣、花蓮縣2級；新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、桃園市1級。

高速公路局南區養護工程分局交控中心表示，經初步以閉路電視攝影機（CCTV）檢視國道各路段通行正常，並已派員巡查轄管相關公路設施。

公路局雲嘉南區養護工程分局說，經由監視設備（CCTV）及人員初步確認，目前轄內省道維持正常通行，並已派員立即確認相關邊坡、橋梁及隧道之狀況，後續將依巡查結果公布最新狀況。台18線34K至95K、台20線20K至52K、台3線295K至389K地震過後注意山區零星落石，小心駕駛。