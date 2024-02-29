2024全球前250強醫院出爐 北榮台灣唯一上榜

美國「新聞週刊」今天公布與數據公司Statista整理的全球前250強醫院排名，其中台北榮總位居全球第218名，成為台灣唯一上榜的醫院，去年排名第249的台大醫院今年則落榜。

這份名單綜觀30個國家逾2400間醫院的數據，今年首度上榜的國家有智利和馬來西亞。這份名單還包括美國、西歐和斯堪地那維亞多數國家、10個亞洲國家、澳洲和美洲其他國家。

「新聞週刊」（Newsweek）這份資料是依國家整理，同時也列出全球前250強醫院，前5名醫院有4間在美國，1間在加拿大。

亞洲地區除台灣外列入評估的國家還有印度、以色列、日本、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、泰國及阿拉伯聯合大公國。

在台灣本身方面共有35間醫院列入評估，前10名依序為台北榮總、台大醫院、林口長庚、台中榮總、高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、馬偕醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、桃園長庚。

「新聞週刊」今天公布的這份名單中，每間醫院的分數是根據一份對超過8萬5000多醫療專家的線上調查，及出院後患者整體滿意度意見調查的公開數據而得，此外還考量衛生和患者/醫生比例等指標，以及Statista一份關於醫院是否使用「患者自我報告結果評量」（Patient-Reported Outcome Measures, PROMs）的調查，這份評量是由患者填寫的標準化問卷，用於評估他們的經驗和結果。