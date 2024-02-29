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桃園捷運通車7周年 有機會抽TPASS 30天免費搭乘

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司在官網推出機捷通車7周年三重奏抽獎活動。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司在官網推出機捷通車7周年三重奏抽獎活動。圖／桃園大眾捷運公司提供

機場捷運通車7年，桃園大眾捷運公司為感謝旅客多年的支持，推出「i搭桃捷2.0」APP會員活動，3月2日至31日舉辦「Lucky 7 桃捷i你」7周年歡慶活動好康三重奏，只要下載「i搭桃捷2.0」APP並加入會員，就有機會抽中無限次搭乘捷運30天TPASS通勤月票等豐厚獎品的幸運兒。

7周年歡慶活動好康三重奏，第一重為新會員歡迎禮，活動期間前777名新註冊會員可獲得價值150元的「機場捷運線不限區間乘車券」1張，推薦旅客儘早下載「i搭桃捷2.0」APP，3月2日當天手刀卡位註冊會員。

第二重會員抽回饋禮，為回饋所有會員支持，新舊「i搭桃捷2.0」App會員，3月2日起透過App或桃園捷運官方網站進入活動登錄頁面，填寫資料參加抽獎，限量抽出777名幸運會員，有機會獲得「機場捷運線不限區間乘車券」1張；最晚3月31日前完成登錄，即可參與抽獎。

第三重「寵愛會員再加碼」參加7周年歡慶活動的旅客，除了最大獎為7名幸運兒可獲得價值1200元的TPASS通勤月票，無限次搭乘捷運30天（搭乘前須完成TPASS票卡綁定），還有其他豐富獎品，有價值777元的「i搭桃捷2.0」APP會員點數777點（1點可換商品價值1元，可於APP會員帳戶內兌換使用），與價值400元的icash2.0卡（含加值金300元），各7個名額。

三重 桃捷 機場捷運

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