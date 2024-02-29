四重溪溫泉季狂吸客65萬人次 「一年只旺冬季」地方亦喜亦憂
為期近4個月的屏東縣車城鄉四重溪溫泉季今晚落幕，夢幻浪漫的燈海夜景、水豚主題「卡比園區」、市集、路跑等活動，主題郵輪巴士班班秒殺，縣府統計創下逾65萬人次新高紀錄；車城鄉長陳政雄反映不希望「一年只旺冬季」的地方心聲，盼延續燈海夜景並開發夏日冷泉遊程，成為全年都好玩的溫泉觀光品牌；縣府表示有配套措施。
屏東四重溪是台灣地理位置最南的溫泉區，縣府交通旅遊處說，今年以「風光」為主題，燈飾作品注入在地故事設置4大展區，遊客透過燈區觀展動線，探索土地、泉水和陽光的記憶，吸引民眾前往朝聖賞燈，沉浸在音樂與光影的浪漫氛圍，成為打卡熱點，1日遊主題郵輪巴士班班秒殺，吸引逾65萬人次造訪，破去年60萬紀錄，帶動當地溫泉旅宿、餐飲、伴手禮等店家商機，創造上億產值。
「溫泉季期間狂吸客，天氣轉暖後變冷清，地方亦喜亦憂！」車城鄉長陳政雄說，溫泉公園每年主題不同的美麗燈海夜景外，還有結合地方小農的市集、路跑、假日電影院等活動，人氣一年比一年旺，住宿假日多滿房，但冬季人氣暢旺，活動結束又變冷清，可惜了，地方莫不盼望延續燈海夜景並開發夏日冷泉遊程，活動期間班班客滿的主題郵輪巴士，建議常態性全年開辦。
溫泉季落幕後，縣府交旅處長黃國維說，短期搭配前年成立的屏東青年旅創基地，推廣山林旅遊文化遊程，委外經營的「卡比園區」營運不間斷，結合農事體驗、重修公共溫泉浴池、興建停車場外，長期並規畫老街景觀門面「拉皮」改造，四重溪也是今年推動「落山風風景特定區」遊憩廊帶的一個亮點，今年就要啟動遊程；主題燈區因維護不易要撤除，保留基本的照明設施，主題郵輪巴士將評估可否常態性開辦，民眾也可照郵輪巴士路線規畫一日遊程。
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