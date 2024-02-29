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鋒面逼近！ 午後變天 入夜氣溫急墜 強烈冷氣團將大舉襲台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天夜間到明天鋒面通過以後，強烈大陸冷氣團就會跟著南下。本報資料照片
今天夜間到明天鋒面通過以後，強烈大陸冷氣團就會跟著南下。本報資料照片

把握好天氣，即將變天了。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天影響台灣的天氣系統又會有明顯的變化出現，上午期間鋒面系統建立並逐漸接近，各地天氣仍大致穩定，午後鋒面就會通過台灣附近，北部、東半部地區雲量增多並在迎風面地區開始有局部短暫雨機會。

他說，今天夜間到明天鋒面通過以後，強烈大陸冷氣團就會跟著南下，帶來東北季風環境，同時有華南雲雨區東移帶來水氣增多，預估由北而南各地陸續都會有雨或短暫雨機會，中北部地區降雨相對較明顯，南部要到明天晚間才會開始有局部短暫雨。

氣溫方面，又會再次逐漸下滑、明顯轉冷，歐宗學表示，今天各地白天高溫仍在20度以上，北部可達20-22度，中部、東半部24-26度，南部27-30度、局部內陸地區可能會再更高一些。

歐宗學表示，夜間到明晨冷空氣就會南下帶來降溫，北部低溫降至12-14度。明天一整天氣溫依然持續下滑，北部全天只有11-14度，中部13-20度，南部白天高溫仍有24-26度，夜間低溫也會下探15-16度，花東則會由19-22度降至14-16度，中北部郊區可能有10度或以下的低溫出現。

周六仍持續受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，水氣有逐漸減少趨勢，但歐宗學表示，各地雲量依然偏多並有局部短暫雨，山區降雨會相對比較明顯一點，各地氣溫持續偏低，北部全天11-14度，中部13-17度，南部15-21度，花東14-20度。

周日這波強烈冷氣團就會逐漸減弱，環境風向轉偏東風，歐宗學表示，同時華南雲雨區離開、水氣減少，各地逐漸轉為多雲到晴天氣，只有東半部仍有局部短暫雨機會，各地氣溫開始逐漸回升。

下周一、二仍大致是穩定天氣，歐宗學表示，由於環境風向由東南至偏南風轉為西南風環境，有零星降雨機會的位置，會由東南部地區轉移至西南部地區。氣溫會再逐日攀升，下周一中北部高溫就回升到24-26度，下周二可達28-31度，南部及內陸地區會再更高一點，暖熱的感受會相當明顯。

但是歐宗學表示，下周三又會是一次鋒面通過及冷空氣南下的過程，各地天氣、氣溫會再次有大幅度的轉變。春季天氣變化快速、春寒料峭，務必持續追蹤最新的天氣預報資訊。

冷氣團 氣溫

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