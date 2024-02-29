南區多家區域醫院 要拚醫學中心

北區、台北區醫院評鑑意外揭開醫學中心家數上限，讓中南部許多區域醫院躍躍欲試，成大教授、醫院評鑑暨醫療品質策進會副董事長蔡森田證實，雖然尚未收到正式申請，南區已有多家區域醫院表態，有意願挑戰醫學中心，從競爭角度來看，確實是一件好事。

蔡森田表示，目前聽聞高雄義大醫院、台大雲林醫院、嘉義基督教醫院、慈濟大林醫院等區域醫院均躍躍欲試。不過，先前一度申請醫學中心評鑑的嘉義長庚，似乎已無申請醫學中心的打算。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，衛福部打開了醫學中心家數的蓋子，破壞了原有體系及遊戲規則，引起不少醫界人士抱怨，但對於中南部區域醫院來說，卻是千載難逢的機會，離醫學中心似乎愈來愈近。

朱益宏分析，之前挑戰失敗，變成準醫學中心的高雄義大醫院，具有不錯的規模及醫療水準，極有可能讓南區再增一家醫學中心。至於慈濟大林醫院、嘉義基督教醫院，也絕非等閒之輩，多年來服務地方鄉親，累積不錯的口碑。

對於區域醫院升級醫學中心，朱益宏認為，看似面子之爭，升格之後，榮耀加身，激勵醫院員工士氣，提高認同感，但實際營運來看，卻是如虎添翼，如果規模愈來愈大，看診人數變多，在採購藥物、醫材時，更具有議價能力，營收就會更高。

三月一日起，國內醫學中心將從十九家變成二十二家，朱益宏表示，如果這套「分數差不多、皆能升級」的模式也套用在南部醫學中心評鑑，勢必又會多了好幾家，「但台灣真的需要這麼多的醫學中心嗎？」

朱益宏指出，台灣醫學中心已經出現集團化現象，除了長庚體系、彰基體系，包括，台大、北榮等醫界龍頭也是如此，除了自身醫學中心，另經營區域醫院、地區醫院，上中下一條龍的經營模式，更是擠壓了地區醫院的生存空間，也不利於分級醫療。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，由於競爭不過醫學中心等大醫院，地區醫院為求生存，朝向專科化，例如，高雄中正骨科地區醫院就專注於骨科手術，而台北郵政醫院也是如此，專攻膝關節及痔瘡手術，未來綜合型地區醫院將愈來愈少，並非好現象。