聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／3月主題預告「我的防過敏妙招」

聯合報／ 本報訊

春暖花開三月天，日夜溫差大，常見沙塵暴來襲，空氣汙染嚴重，可能危害呼吸道健康，誘發過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、過敏性結膜炎等過敏疾病。你是如何防範空汙可能造成的健康傷害？過敏族該如何避免過敏疾病發作？歡迎分享你的抗過敏妙招。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含鄰里）、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫，本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

隱私權

延伸閱讀

紐時：中國低價電動車恐讓美國汽車三巨頭受威脅

天氣忽冷忽熱過敏超嚴重 醫提醒最好做「這事」

今天中午入「雨水」節氣 4生肖注意過敏 忌大動肝火

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

相關新聞

明午變天轉雨！周五迎冷氣團恐下探10度 下波轉冷時間點曝光

中央氣象署表示，明天上半天各地天氣穩定、與今天類似，下午起鋒面通過，北部、東半部開始出現明顯雨勢，尤其花東地區要留意局部...

獨／年代旅遊丟包爭議後神隱？ 林大鈞現身：先專心處理 再想恢復執業

越南富國島丟包爭議，年代旅遊遭觀光署停業，負責人林大鈞今天表示，他這段時間都在處理客戶事宜，並沒有神隱，也沒有兩手一攤就...

新北爆麻疹群聚！34歲醫護接觸確診者染疫 兩處足跡公布、匡列341人

新北市出現麻疹群聚事件，衛生局今新增一名本土麻疹病例，為先前本土確診個案就醫時的男醫護，因被匡列追蹤，2月24日開始頭暈...

「戲說」男星逝世生前受肺疾所苦 醫：近來天冷要注意

資深演員康祺曾演出「台灣靈異事件」、「戲說台灣」等劇，是本土劇熟悉面孔，據悉他近年深受肺疾所苦，27日傳出不幸離世，享壽...

健康你我他／揹相機、踩單車 追風追景追太陽

去年最後一天，打算掛上新月曆時，發現舊月曆上自己手寫的字：「追風、追景、追太陽」，那是幫自己訂下一年後退休的目標，全是我...

健康主題館／減重先增肌再減脂 不能只吃蛋白質

● 增肌減脂不建議同步進行，恐無法達到減重效果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。