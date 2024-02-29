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健康你我他／揹相機、踩單車 追風追景追太陽

聯合報／ 文／芙茗茱（高市楠梓）
我將邁入人生下半場，期待迎著晨曦、背著相機、踩著單車穿梭都市及山林。圖／芙茗茱提供
我將邁入人生下半場，期待迎著晨曦、背著相機、踩著單車穿梭都市及山林。圖／芙茗茱提供

去年最後一天，打算掛上新月曆時，發現舊月曆上自己手寫的字：「追風、追景、追太陽」，那是幫自己訂下一年後退休的目標，全是我以前沒時間做，計畫用退休後的餘生來完成的夢想

10年前一度熱中於單車活動，當時夢想著有一天要背上我的相機、騎上愛車，踩遍台灣大小鄉鎮，記錄這塊土地的風土之美。奈何繁忙的工作總讓我假日只想躺平，看著愛駒蒙塵，相機被打入冷宮（防潮箱）。隨著新年到來，我即將退休，再也沒有後顧之憂，我決定要從容優雅的展開慢活的第二人生

首先要把塵封已久的單車牽出來，重新和它培養感情，未來鐵馬既是我的交通工具，也是健身器具，再慢慢展開長征，上山下海，享受「追風」之樂；相機也該重出江湖了，伴著我「追大景」。踩著單車，拍拍照，記錄所見所聞，騎累了便就近探索在地美食，這樣愜意、減碳又健康的休閒方式，很適合橘世代吧。

但要落實這些目標前，得先克服我長久以來熬夜晚睡的惡習。慣性的熬夜讓我精神不佳，長期睡眠不足使我顯得蒼老。為了多「賺」一點餘生，我矢志要脫離夜貓族行列，日出而作，日落而息，練習讓身心靈都順應自然。

2024年，我將邁入人生下半場。期待迎著晨曦、背著相機、踩著單車穿梭都市及山林的身影，能成為我退休後無形卻閃亮的新名片。

人生 單車 夢想

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