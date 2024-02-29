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明天起8家醫院升級 看病變更貴

聯合報／ 記者李樹人李青縈趙容萱莊曜聰／綜合報導
台大癌醫中心升級為區域醫院，三月一日起門診急診費用分別從三四○元、六五○元起跳。記者林俊良／攝影
台大癌醫中心升級為區域醫院，三月一日起門診急診費用分別從三四○元、六五○元起跳。記者林俊良／攝影

最新醫院評鑑報告出爐後，造成近一、二十年來，台灣醫療院所板塊最大一次變動；三月一日起，共九家醫院等級異動，新增三家醫學中心（北慈、雙和、新竹台大分院），一家準醫學中心（北醫），而義大癌治療醫院、亞大附屬醫院、新北土城醫院、台大癌醫中心分院則是「被動地」從地區醫院升格為區域醫院，唯一降級者為麻豆新樓醫院，從區域醫院變地區醫院。

9醫院等級異動 3月上路 製表／元氣中心
9醫院等級異動 3月上路 製表／元氣中心
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，除了台北區、北區醫學中心評鑑外，去年另完成地區醫院、區域醫院等評鑑工作，最後共八家醫院升級，北慈、雙和、新竹台大分院、北醫為主動申請較高層級，另外四家醫院則非主動申請，而因地區醫院期限到期，又具一定規模「應」申請區域醫院的條件。

亞大附醫表示，升格後門、急診掛號費不變，部分負擔配合健保署規範代收，調整為區域醫院等級。未經轉診，門診掛號費一○○元，基本部分負擔從地區醫院八○元調整為二四○元，門診醫藥費三四○元起跳。

土城醫院 做好接受民怨準備

土城醫院副院長魏國珍指出，長庚與新北市政府簽署ＢＯＴ合約時，規定需在醫院成立三年內升為區域醫院，該醫院承受嚴格考驗，三年內接受六次評鑑；這次升級，三月起面臨考驗，那就是醫療費用增加後所引發的民怨，院方已經做好萬全準備，也提醒櫃台人員未來一兩個月會挨罵，一定要頂住。

在這次醫院評鑑，麻豆新樓醫院是唯一降級醫院，從區域醫院變成地區醫院，劉玉菁指出，該醫院有其考量，去年主動申請地區醫院評鑑，「並非條件不好，而被降級。」

麻豆新樓 醫護設備都未縮減

麻豆新樓醫院指出，三月一日起從區域教學醫院變為地區教學醫院，院方在看診科別、醫護人事及現有設備都沒縮減，仍維持區域醫院規模，對於民眾來說，卻能減輕就醫費用，該院將持續努力提升醫療品質。

醫院降級，實屬少見，過去曾出現一波降級潮，健保署二○一八年七月要求區域級以上醫院必須門診減量，且減量幅度逐季增加。因擔心病人流失，二○一九年底，雲林基督教、台南郭綜合、雲林若瑟等五家區域醫院提出申請，自願降級為地區醫院。

此異常舉動，引起衛福部重視，去年三月公布新版醫院評鑑規章時，特別訂出地區醫院「應」申請區域醫院條件，例如，急性一般病床登記許可病床超過二五○床，而平均每月申請健保服務點值超過一億點。或是急性一般病床登記許可病床低於二五○床，但平均每月申請健保服務點值超過兩億點。

專家憂偏鄉就醫權益受影響

「區域醫院自動降級地區醫院，確實少見」，台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，在健保總額的框架下，分級醫療又遲遲無法落實，嚴重扼殺了地區醫院的生存空間，健保開辦之初，地區醫院超過六百家、區域醫院不到四十家，醫學中心低於十家，現在地區醫院家數幾乎腰斬，有些下轉成診所，有些則直接關門，如果再放任惡化，台灣醫療體系大者恆大，地區醫院更加式微，影響偏鄉民眾就醫權益。

健保署 醫學

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