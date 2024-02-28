鼎王作東邀宴春酒　唐寶寶嗨吃：更有力氣學習、工作

春節過後許多公司行號舉辦春酒，犒賞辛勤的員工，也表達感謝與重視。唐氏症基金會今年再度收到鼎王餐飲集團邀請，辦理3個場次的春酒，共有120名唐寶寶、身心障礙者共襄盛舉。在老師教導下，唐寶寶學會如何涮煮火鍋，吃完後開心地說，「吃完，更有力氣學習了。」

鼎王餐飲集團邀請唐氏症基金會的唐寶寶與身心障礙者春酒圍爐，今年春酒活動邁入第3年，舉辦原因為小作所學員諸多來自弱勢家庭，少有享用麻辣鍋經驗，遑論春酒。舉辦台中1場次、台北辦理2場次，總共3場次，約有120名學員參與。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，所有的學員來自不同服務站，分別有天生我才大安站、土城站、三重重新站、台中南屯站、台中霧峰站、明倫工坊等6間小作所。目前基金會共有11間小作所，以手工皂、代工包裝、社區適應等活動，建立自立能力、適應社會環境，進而就業實現夢想。

一名參與春酒的學員小銓，生性內向，初到小作所時常常只是放空或趴著，不擅與他人交流，口語能力較少，大多時候以點頭、搖頭作為回應，但經過老師鼓勵、同儕互動，小銓講話音量越發清晰，開始主動與人對談，建立人際關係；另外透過運動健走，小銓體力、身體狀況改善，家長非常欣慰。然而，特殊孩子的進步，是一條漫長道路，需耗費大量資源、時間，才可一點一滴看見成效。

春酒活動中，老師也教導學員們學習自行涮煮，未來到火鍋店不再需事事依賴他人。學員小平也說，「麻辣鍋好好吃，吃完我更有力氣學習、工作，謝謝哥哥、姊姊。」鼎王餐飲集團則表示，「看過他們工作時的努力，令人感動。希望有越來越多大眾發現他們，也期待春酒活動能鼓舞他們。加油，我們一直都在。」