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過年後還是很貪吃又變胖？醫師提醒小心身體變痰濕體質

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
解決痰濕體質，才能提高身體代謝狀況。圖／摘自pexels
解決痰濕體質，才能提高身體代謝狀況。圖／摘自pexels

元宵節過了，也代表年節已過，根據統計，過年期間大約有4成民眾，體重會增加3～5公斤，但是即使過完年，卻還是無法忌口，還是持續一直吃，想要減肥該怎麼辦？中醫師就提醒，小心痰濕體質找上門，會影響代謝循環，就讓減肥更為困難。

中醫的痰濕體質中，所指的痰，代表應該從身體代謝出來的東西，譬如血管中過多的脂肪，或是水腫，都可以稱為痰，也代表著代謝不好，因此三高、糖尿病、肥胖等都屬於痰濕體質。

該如何分辨是否為痰濕體質呢？可以觀察自己身體，是否常四肢水腫、疲憊倦怠、排便稀軟、臉部頭髮容易出油、女性的分泌物增多或異味難聞，或是從舌頭分辨，起初現象是舌苔為黃，再來可能會有裂紋，後半部也比較厚膩，若還出現舌質紅，表示體內營養過剩，都代表身體狀況失衡。

京都堂中醫林文君醫師指出，有濕痰體質的人，需要先將體內的濕痰排出，才能有助於減肥，在飲食結構方便，減少高脂、高糖、生冷食品，增加蔬菜、水果比例，如黑木耳、黃豆、黑豆、莓果類等，可以改善消化不良，降低體內發炎狀況，醫師也可以針對體質，給予不同用藥調理，或透過穴位埋線，提高基礎代謝率。

除了依據個人體質輔以中藥與埋線調理，日常生活中，居住環境要避免潮濕，外出運動享受日光浴，洗澡也以熱水為主，搭配充足睡眠與均衡飲食，才能讓身體除舊佈新。

年後減肥，要先注意身體的體質。圖／摘自pexels
年後減肥，要先注意身體的體質。圖／摘自pexels
解決痰濕體質，要從飲食著手。圖／摘自pexels
解決痰濕體質，要從飲食著手。圖／摘自pexels
京都堂中醫林文君醫師。圖／京都堂提供
京都堂中醫林文君醫師。圖／京都堂提供

中醫 減肥 醫師

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