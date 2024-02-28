危險感知考題6月起納機車筆試 占總分10分之1

我國去年道安成果未達年降5%死亡數目標，交通部公路局規畫，6月起將危險感知題型納入機車筆試題庫，總計100個題型，隨機抽選5題納入考題，透過影片詢問危險情境該如何處置，每題2分，占總分10分之1，同樣為85分及格。

台灣去年有3023人死於交通事故，其中有機車事故死亡就有1886人，占逾6成。目前國內機車考照除正式的筆試考題，民眾報考前也需觀看危險感知影片並答題，若沒達標則須再看影片，最多須看完3輪影片才可報考，盼駕駛人透過影片情境了解道路上可能遇到的風險及因應方式。

根據公路局統計，過去5年平均每年有61.8萬人次報考機車（含輕型、普通重型）駕照筆試，每年及格率皆在8成以上。若以去年2023年來看，總計有65萬9884人次報考，有53萬6760人及格，及格率為81%。

公路局說明，現行預約機車駕照考試要先透過危險感知平台觀看影片，了解道路實際危險重點，平台也提供行為判斷、風險問答與複合等3種影片題型，今年6月起預計會把影片內容納入正式筆試考題。

公路局表示，機車筆試考題原有50題是非題及選擇題，其中的10題情境題將改為5題情境題、5題危險感知題，每題皆2分，透過觀看影片中的情境，詢問考生有哪些風險及該如何處理。

公路局也說，預計花費2500萬元預算更新全台監理所的筆試電腦，讓設備能符合播放危險感知影片試題。至於民眾參加筆試的費用則不會調漲。