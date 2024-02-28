NASA空品實驗機再臨台灣 環境部動員200人解析空品

為配合第2期空汙防制計畫進而了解並改善高屏地區空汙成因及不同環流對空品的影響，環境部與交通部氣象署、美國NASA合作啟動高屏3D空品實驗，今天NASA亞洲亞洲空氣品質實驗飛機再度飛航到台灣，包含環境部、氣象署等單位動員200人，進行3D空品資料解析，以精進台灣空汙治理。

環境部表示，飛機須在氣象條件及飛機整備都順利下才能進行飛航任務，2月23日因韓國下雪，NASA空品實驗飛機取消該次飛航；

環境部說明，NASA實驗飛機今天再度飛航到台灣，GIII飛機在8600公尺高度於台灣雲嘉南至高屏間巡航，提供臭氧、細懸浮微粒（PM2.5）及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣汙染治理。

環境部表示，環境部長薛富盛今也訪視與NASA跨國合作科研計畫的大型實驗，並慰勞跨部會單位及基層同仁、專家學者及配合學校，不分春節假日輪班，完成探空氣球、無人機3D密集觀測任務及搭配NASA飛航等相關任務。

環境部指出，配合七海計畫高屏3D空品實驗需求規畫航線，與包含氣象署、民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內20所學研單位共45位學者等協作，動員超過200人。

環境部表示，配合2座NASA及台灣協作高階地面空品超級監測站，以及1座美國海洋大氣總署（NOAA）垂直光譜儀測站、國內空品與光化監測網、無人機、剖風儀、風光達、探空系統、太陽光度計等連續48小時不間斷密集觀測，綜合解析地形、大氣環流與空氣汙染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

NASA 2架亞洲空氣品質實驗飛機2月15日曾成功飛航至台灣4小時，DC8飛機在雲嘉南至高屏地區測量地面15公尺至3300公尺的即時空氣汙染物變化。

GIII則是在8600公尺高度於台中至屏東之間進行區域空品大面積測量，偕同高屏3D空品實驗的138次無人機飛行及68次探空施放等量測氣象與空汙物垂直變化。