「狼人殺、阿瓦隆、拉密」上榜！聚會必玩10款人氣桌遊揭曉

天亮請睜眼！今晚是個平安夜

桌遊也被稱為桌上益智型遊戲，過程中不僅可以培養感情，還可以腦力激盪，加上電視節目和YouTube頻道實況盛行，讓台灣吹起一股桌遊「瘋」。市面上的桌遊種類百百種，有的考驗朋友之間彼此的默契，有的需要彼此陷害看誰最會耍心機，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計網路聲量，盤點十大人氣桌遊，除了阿瓦隆、狼人殺以外，你有猜到還有這些桌遊擠進排行榜嗎？

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No.10 風聲

改編自同名電影的陣營遊戲風聲，絕對是台灣近幾年來最暢銷的桌遊之一。有網友表示，「風聲最容易讓人搞混的地方，就是功能牌太多了」、「勾心鬥角、耍盡心機的遊戲，非常推薦大家來試試看」。

風聲是一款心理戰和策略遊戲，遊戲背景設定在抗戰時期，玩家分為抗日力量和日軍間諜兩大陣營。抗日力量的目標是發現間諜並完成任務，而間諜則試圖暗中破壞任務並消滅所有抗日力量。每輪遊戲中，玩家將討論誰是可能的間諜，並進行投票選出一位玩家執行任務，同時試圖識破對方的身份，只要有一方陣營達成勝利條件，遊戲立即結束，該陣營獲勝。

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No.9 阿瓦隆

阿瓦隆是一款基於隱藏身份和團隊策略的遊戲，玩家被分為兩隊，亞瑟王的忠臣和莫德雷德的爪牙。玩家根據抽到的角色，幫助隊伍贏得勝利。亞瑟王的忠臣需要成功完成三項任務來獲勝，而莫德雷德的爪牙則試圖破壞這些任務。玩家將輪流擔任領袖，選擇特定數量的玩家執行任務，其他玩家將投票決定是否同意派遣這些玩家，任務成功或失敗由參與任務的玩家秘密決定。

電視節目《桌遊研究社》2024年輪到玩阿瓦隆，引發網友討論，「好開心，幾百年沒看到阿瓦隆了」；另外有人認為，「阿瓦隆陣營中有明顯不會玩的人根本是輾殺耶」。

No.8 蓋亞計畫

蓋亞計畫是一款星際策略桌遊，玩家將扮演宇宙14種族的其中一族，在一個新發現的星系中擴張自己的勢力。每位玩家從自己獨特的種族能力出發，通過建立星際殖民地、科技進步和完成特定目標來獲得勝利點。玩家必須巧妙地平衡資源分配、科技發展和擴張策略，以最有效率的方式達成遊戲目標，最終積分最高者獲勝。

網友分享遊戲體驗，「細節好多，不過實際跑起來沒有想像中複雜」、「推薦神秘大地的重度玩家一定要試試蓋亞計畫」。

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No.7 UNO

UNO是一款經典的紙牌遊戲，打出手中所有牌即獲勝。每位玩家輪流丟出手中與牌堆顏色或數字相同的牌。特殊牌如跳過、反轉、+2、+4和顏色變換牌可用來增加遊戲複雜度。當玩家只剩下一張牌時，必須大喊「UNO」，被抓到沒喊會被罰抽兩張牌。UNO遊戲規則簡單有趣，但也需要隨時注意卡牌顏色變化，是朋友聚會常見的桌遊選擇。

UNO官方2023年推出新的產品「UNO：趕盡殺絕」，加入了+10等等新卡，對此，有網友表示，「＋10乾脆不要玩」、「真的會沒有朋友」；也有人認為，「看起來就很刺激」。

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No.6 拉密

拉密又被稱為以色列麻將，是一款結合了麻將和拉密牌原理的遊戲，每位玩家輪流從牌堆抽牌或從桌面上已有的牌組中調整牌來創建新的組合，目標將手中所有的牌組成3或4張相同數字但不同顏色牌，或3張（含）以上連續數字的同色牌放到桌面上，第一位將手中所有牌成功放到桌面上的玩家即獲勝。拉密桌遊需要策略思考和數字排列組合的技巧，非常適合喜歡挑戰腦力的玩家。

有網友表示拉密「很燒腦」、「可以讓一群人白天玩到晚上都不睡」；還有人認為，「玩這個感覺頭腦要很好」、「這個很好玩」。

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No.5 卡卡頌

卡卡頌是一款策略型桌遊，以一個因城牆聞名的法國西南小鎮命名，玩家將扮演中世紀法國的地主，目標是放置隨機抽取的地塊來擴展自己的領地。地塊包括城市、道路、修道院和草地。玩家在自己的回合中放置一個地塊，並可以選擇在該地塊上放置一個追隨者，追隨者可以成為騎士、盜賊、修道士或農夫，根據地塊的類型計算分數，遊戲結束時，擁有最高分的玩家獲勝。

桌遊供應商新天鵝堡桌遊2023年推出20週年紀念T恤，以桌遊閃靈快手圖案為發想設計，不少網友留言敲碗「拜託出卡卡頌T」。

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No.4 地產大亨

地產大亨是一款策略桌遊，其核心概念與大富翁類似，玩家透過買賣地產來累積財富。不同於大富翁的是，地產大亨加入了更多房地產開發的策略元素，如市場波動、房產升值與稅收等經濟機制。地產大亨強調經濟計算與策略規劃，提供比大富翁更深層的商業經營體驗。

地產大亨2023年與好市多推出特別限定聯名款桌遊，吸引不少好市多愛好者討論，「好吸引人，實用推」、「感覺好讚」、「限定版好吸引人」；還有人認為，「很可以聖誕送禮」、「特別版感覺值得收藏喔」。

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No.3 狼人殺

狼人殺是一款多人參與的推理與角色扮演桌遊，玩家隨機分為狼人和村民兩陣營，狼人每晚殺害一名村民，白天所有玩家討論誰可能是狼人並進行投票處決。遊戲中還包含不同角色，如預言家、女巫、獵人等，各有特殊能力。遊戲目標是狼人陣營消滅所有村民或村民陣營找出並消滅所有狼人。

狼人殺有改編成手遊、電視節目等，其中由八大電視製播的《凹嗚狼人殺》收視率高，深受網友喜愛，2023年節目舉辦第一屆狼者榮耀，參賽者由觀眾票選決定。有網友表示，「最期待九澤（陳零九、邱鋒澤）」、「感覺狼者榮耀會有很重的火藥味」。

No.2 大富翁

大富翁是一款經典桌遊，適合2至6名玩家。遊戲目標是透過買地、建房和收租，使對手破產，最後存活下來的玩家勝出。玩家擲骰子決定移動步數，根據所停位置進行買地、建設或支付租金等操作。玩家可以與其他玩家交易土地，策略地運用卡片和資源。

不少人逢年過節或是團體出遊時會玩大富翁，有網友發文詢問，除了大富翁、UNO以外，露營還推薦哪些桌遊，不少人留言回應，「拉密、狼人殺、狼人真言」、「拉密，老少閒宜，但是大人要陪著玩」、「拉密、狼人殺、矮人礦坑、阿瓦隆」。

No.1 龍與地下城

龍與地下城是一款奇幻遊戲，世界上第一個商業化的桌上角色扮演遊戲，玩家透過扮演英雄角色探索充滿魔法和怪物的世界。遊戲由一位地下城主主導，他負責敘述故事情節、控制非玩家角色和環境。玩家決策和角色間的互動通常透過擲骰子來決定結果，遊戲規涵蓋角色創建、戰鬥、魔法、和世界探索等方面，鼓勵創意和團隊合作。

該遊戲除了桌上遊戲以外也有小說、漫畫、戰棋、電玩遊戲、卡牌遊戲等各式衍生商品。其中電影於2023年上映，獲得廣大粉絲討論，「太有趣了」、「很棒的電影」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月20日至2024年02月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『人氣桌遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



