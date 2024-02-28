交趾陶大師呂勝南「九龍盤」收藏雙橡園 龍年與李登輝的故事

70歲嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，有就攻讀博士的獨子呂皇澄傳衣缽，仍不停創作，逢龍年，呂勝南在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國的禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」，日前副總統當選人蕭美琴到嘉義市九華山地藏庵，蕭美琴還向陪同的呂勝南說，「雙橡園有你的作品」。

李登輝總統任內，多次到呂勝南位在嘉市林森東路工作室參觀，送呂勝南親題「誠實自然」、「說清楚講明白、票自然來」的紀念品，李登輝題字至今看來，特別有意義，呂勝南交趾陶創作受李登輝、陳水扁、馬英九等政治人物喜愛收藏，呂勝南說，李登輝拿他的九龍盤贈送邦交國。

萬壽無疆九龍盤，中央由如意祥雲環繞蟠龍，代表「龍從雲而天下昇平」之意，盤緣有八條小蜻龍逐繞戲潮而成九龍獻瑞之圖，九為陽數最高，隱有登峰造極，至尊之位。

龍是東方遠古傳說中的神，善變化、興雲雨、利萬物，龍紋用於祭祀器物的裝飾，或被描繪成神仙的坐騎，龍與水有關而成為主水之神。元、明朝以後象徵帝王，是近代東方人心目中最尊貴吉祥物代表，有神武、力量、卓越、掌財的象徵。

呂勝南學徒出身，從24歲創作至今46年，1994年獲第2屆國家傳統工藝最高榮譽「薪傳獎」，李登輝及陳水扁都到過工作室參訪，阿扁及李登輝分別頒贈「國之瑰寶」、「才藝超眾」匾額，呂勝南進多所監獄辦技藝班，20年培訓近千名收容人自立更生，培育傳統藝術人才，還兼雲科大交趾陶技術講師，傳承技藝。