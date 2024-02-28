快訊

視察三重傾斜大樓！ 侯友宜說重話：施工單位從重處罰 絕不寬貸

5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

蘋果AirPods換電池「可復活」嗎？內行人曝疏忽「這一點」恐被調包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交趾陶大師呂勝南「九龍盤」收藏雙橡園 龍年與李登輝的故事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，李登輝到呂勝南位在嘉市林森東路工作室參觀，送呂勝南親題「誠實自然」、「說清楚講明白、票自然來」的紀念品。記者魯永明／攝影
嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，李登輝到呂勝南位在嘉市林森東路工作室參觀，送呂勝南親題「誠實自然」、「說清楚講明白、票自然來」的紀念品。記者魯永明／攝影

70歲嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，有就攻讀博士的獨子呂皇澄傳衣缽，仍不停創作，逢龍年，呂勝南在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國的禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」，日前副總統當選人蕭美琴到嘉義市九華山地藏庵，蕭美琴還向陪同的呂勝南說，「雙橡園有你的作品」。

李登輝總統任內，多次到呂勝南位在嘉市林森東路工作室參觀，送呂勝南親題「誠實自然」、「說清楚講明白、票自然來」的紀念品，李登輝題字至今看來，特別有意義，呂勝南交趾陶創作受李登輝、陳水扁、馬英九等政治人物喜愛收藏，呂勝南說，李登輝拿他的九龍盤贈送邦交國。

萬壽無疆九龍盤，中央由如意祥雲環繞蟠龍，代表「龍從雲而天下昇平」之意，盤緣有八條小蜻龍逐繞戲潮而成九龍獻瑞之圖，九為陽數最高，隱有登峰造極，至尊之位。

龍是東方遠古傳說中的神，善變化、興雲雨、利萬物，龍紋用於祭祀器物的裝飾，或被描繪成神仙的坐騎，龍與水有關而成為主水之神。元、明朝以後象徵帝王，是近代東方人心目中最尊貴吉祥物代表，有神武、力量、卓越、掌財的象徵。

呂勝南學徒出身，從24歲創作至今46年，1994年獲第2屆國家傳統工藝最高榮譽「薪傳獎」，李登輝及陳水扁都到過工作室參訪，阿扁及李登輝分別頒贈「國之瑰寶」、「才藝超眾」匾額，呂勝南進多所監獄辦技藝班，20年培訓近千名收容人自立更生，培育傳統藝術人才，還兼雲科大交趾陶技術講師，傳承技藝。

交趾陶發源於廣東省五嶺以南（古地名交趾），傳到台灣，交趾陶大 師「葉王」寺廟創作，讓交趾陶成為文化技藝，呂勝南發揚光大，作品精緻，釉彩古樸艷麗，他擅長創作關公、觀音 、龍、麒麟等吉祥神獸，從構思造型、捏塑、上釉到燒製，人物體態神情鮮活，栩栩如生。

嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」。圖／呂勝南提供
嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」。圖／呂勝南提供
嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」。圖／呂勝南提供
嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，在故前總統李登輝任內，創作九龍盤，是李登輝送邦交國禮物，美國雙橡園收藏呂勝南「九龍盤」。圖／呂勝南提供

交趾陶 嘉義 李登輝

延伸閱讀

蕭美琴走訪嘉市地藏庵 品嚐林聰明沙鍋魚頭

質疑蕭美琴與吳欣盈國籍 第三勢力團結聯盟今北檢告中選會25人

2024台北國際書展／李安妮以「三個爸爸」為題，追憶不同時期李登輝

李登輝當總統就偷渡來台...陸男領遺失手機 30年假身分露餡

相關新聞

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

春天天氣多變，今為228假期，天氣回溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明氣...

單身女、女同志 開放人工生殖共識高

衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共...

高雄安心手鍊防走失 議員批缺宣導

高雄失智患者逾4萬人，每年約增加2千人，有人一再走失，議員批高雄每年僅發600條安心手鍊，申請率僅3成，宣導不夠，警方也...

社群媒體加唯物主義 德國研究稱：幸福感螺旋式下降

社群媒體多看無益。一項德國研究發現，物質主義價值觀與生活滿意度之間存在負面關係，社群媒體會加強這種副作用，德國心理學家稱具有唯物主義的人如果又對社群媒體成癮，會讓一個人的心理狀態螺旋式下降，走向自我毀滅的道路。

傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島丟包案爆出該公司財務問題，目前已暫停出團。外傳有旅行社承接其3月份4個梯次的星宇航空包機...

台北首例麻疹境外移入確診者搭過機捷 桃捷公司急應變

台北市政府衛生局今天公布今年首例麻疹境外移入確定病例，曾搭乘機場捷運自A12站至A1站一事，桃園大眾捷運公司晚間表示，根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。