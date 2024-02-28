聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／3月主題預告「我的防過敏妙招」

聯合報／ 本報訊

春暖花開三月天，日夜溫差大，常見沙塵暴來襲，空氣汙染嚴重，可能危害呼吸道健康，誘發過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、過敏性結膜炎等過敏疾病。你是如何防範空汙可能造成的健康傷害？過敏族該如何避免過敏疾病發作？歡迎分享你的抗過敏妙招。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含鄰里）、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫，本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

隱私權

延伸閱讀

天氣忽冷忽熱過敏超嚴重 醫提醒最好做「這事」

今天中午入「雨水」節氣 4生肖注意過敏 忌大動肝火

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

攝取魚油6大益處！天然魚油可從3食物補充，深海小型魚最佳

相關新聞

單身女、女同志 開放人工生殖共識高

衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共...

高雄安心手鍊防走失 議員批缺宣導

高雄失智患者逾4萬人，每年約增加2千人，有人一再走失，議員批高雄每年僅發600條安心手鍊，申請率僅3成，宣導不夠，警方也...

傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島丟包案爆出該公司財務問題，目前已暫停出團。外傳有旅行社承接其3月份4個梯次的星宇航空包機...

台北首例麻疹境外移入確診者搭過機捷 桃捷公司急應變

台北市政府衛生局今天公布今年首例麻疹境外移入確定病例，曾搭乘機場捷運自A12站至A1站一事，桃園大眾捷運公司晚間表示，根...

廣角鏡／低溫兩樣情

台灣昨天持續受強烈大陸冷氣團影響，天氣仍是寒冷，大台北公園內許多民眾大多穿著禦寒衣物，一位不怕冷的民眾脫去上衣運動，形成...

人工生殖修法公聽會 周志浩曝取得「這項」最大共識

衛福部於今日下午舉行人工生殖法修法公聽會，廣邀各界民團、專家代表出席，針對單身女性、女同志伴侶開放適用人工生殖部分，民團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。