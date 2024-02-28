健康你我他／補鈣多睡多運動 盼延緩骨質流失

收到健康檢查報告：「腹部輕度脂肪肝、腰椎骨質疏鬆、低密度脂蛋白膽固醇過高」，看到報告中出現了六、七項紅字，著實受到不小驚嚇，身形瘦高的我，隨著年歲增長，總以為「能吃是福」，對吃不忌口。

年初因下樓沒留意，竟像溜滑梯直接滑坐在地面，當下起身無大礙，但隔天起床卻感受到下背疼痛。憶起家醫科醫師依據健康報告曾提醒我，平常務必要緩步，腰椎骨質密度為-3.1，屬於嚴重骨質疏鬆，跌倒或意外造成骨折的機率相當高，不可不慎，這次我竟然大意滑跤，實在危險。前往醫院接受X光檢查，證實為腰部扭挫傷，骨科醫師建議我要好好休息一周。

新的一年，我規畫在飲食、運動和睡眠三方面，都能有正確認知以及持續的執行力。首先，每天要攝取充足鈣質及維生素D，像黃豆製品、黑芝麻、綠色蔬菜等富含鈣質食物；其次，要貫徹每周至少二次的瑜伽伸展；研究指出，每晚睡眠低於5小時的婦女，罹患骨質疏鬆症的風險高，因此我每晚的睡眠時間應達7小時，才能保持身體健康。

有健康的骨骼支撐身體，才能夠自如地活動，展望新的一年，我能透過鈣質食物的攝取、維持固定肌肉強化的運動習慣，以及良好且充足睡眠，以延緩骨質流失的速度，保持身心平衡。