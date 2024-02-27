代理孕母正反意見分歧 民團籲速提草案促進討論

首場人工生殖法修法公聽會今天登場，代理孕母討論激烈，意見難以收斂，有民團提出，代孕需具體詳細討論，過去未見政府提出相應版本，呼籲衛福部儘速提出草案，促進社會討論。

台灣女人連線理事長黃淑英一上台發言就指出，同性伴侶、單身合法使用及代理孕母等皆是非常嚴肅的議題，衛福部安排邏輯不佳，同場討論這麼多的大議題，各界難以充分表態，導致公聽會流於形式，衛福部彷彿昭告天下支持代孕。

台灣是否真的需要代孕制度，是社會應該正視的問題，黃淑英認為，代理孕母議題涉及配偶以外第三方付出面，「代孕不是做好事，幫人生孩子而已」，代理孕母的健康、家人及工作都受到影響，必須評估需要孩子與代孕付出是否平衡，只有在需要遠高於付出，才能同意執行。

衛福部次長周志浩強調「我們沒有預設立場」，舉辦公聽會是希望廣徵社會各界意見，以利修法時參考，第2場規劃在3月下旬舉行，若意見仍難收斂，不排除再加開，完成公聽會後續會再邀請各領域專家開會討論，將社會大眾的期望納入草案中，送入立法院，交由民意檢驗。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛認為，人工生殖法修法有急迫性及社會需求，希望儘速修法放寬，顧及到女性身體的黃金生育年齡，建議女同志配偶與單身女性優先修法處理。代孕需具體詳細討論，建議未來衛福部國健署可以儘速提出草案，促進社會討論。

基於台灣同志家庭權益促進會長年服務同志生育的經驗，秘書長黎璿萍說，理解代孕制度牽涉面向眾多，更需立法嚴正看待，包含對代孕者身體自主權保障、親子權利建立、醫療風險充分告知等，期待同志家庭能在互助過程迎接孩子，並非在不完善的制度中迎接新生命。

中央警察大學法律學系教授鄧學仁表示，代理孕母議題涉及生殖子女法律地位，若代孕生下後，孩子直接成為委託配偶小孩違反「分娩者恆母」的民法規定。海外以收養制度解決，但台灣規定收養必須是他人子女，人工生殖小孩法律地位是難解問題，千萬不可倉促，擁有好配套才能執行。