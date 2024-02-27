藍委陳菁徽嘆代理孕母30年懸而未決 綠委洪申翰提分階上路

人工生殖法修法首場公聽會今天登場，聚焦討論單身女性、女同志伴侶開放人工生殖，代理孕母合法。國民黨立委陳菁徽嘆代孕議題30年懸而未決，民進黨立委洪申翰提分階上路解套。

婦產科醫師出身的新科立委陳菁徽在公聽會說，伴隨同婚專法通過，保障同志婚姻權利，以及醫療科技進步改善各種生育問題，包含凍卵技術推出、基因篩檢移除致命疾病，人工生殖法修法以保障更多元群體的社會氛圍應水到渠成，「反對代孕議題的觀念停留在30年前」。

陳菁徽指出，上週已將自己版本人工生殖法修正草案送入議事處，修法方向包含保障單身女性、同志伴侶納入是用人工生殖，及代理孕母各項規範與配套措施，全面保障代孕者權益。多名委員連署，「有時候反對只是因為不了解」，有委員聽完修法細節希望追加共同連署，保障生育權。

部分民間團體建議修法脫鉤代理孕母，陳菁徽表示，站在醫學角度，沒有人工生殖技術就不會有代理孕母，代孕只是人工生殖的延伸，民眾黨立委陳昭姿已致力推動30年，不解反對派眼中什麼議題是過去30年沒有被討論，若要凝聚共識，更應將草案送入國會接受民意檢驗，勿再蹉跎30年。

洪申翰則提到，大概半年前曾自行舉辦人工生殖法修法公聽會，對他而言，半年過得很快，但對於想要生育的女性來說，半年意味著時間又變少了，希望盡快修法，理解代理孕母有爭議，正反意見相當分歧，提議高度爭議部分採取不同階段處理，具共識議題先修法通過。