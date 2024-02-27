快訊

考前3個月遇祝融...他書本、筆記全燒毀 不氣餒重新出發考出好成績

自導自演被蛋襲...新加坡女直播主未等判決「無預警離台」 移民署說重話

藍委陳菁徽嘆代理孕母30年懸而未決 綠委洪申翰提分階上路

中央社／ 台北27日電
人工生殖法修法首場公聽會今天登場，聚焦討論單身女性、女同志伴侶開放人工生殖，代理孕母合法。國民黨立委陳菁徽嘆代孕議題30年懸而未決，民進黨立委洪申翰提分階上路解套。本報資料照片
人工生殖法修法首場公聽會今天登場，聚焦討論單身女性、女同志伴侶開放人工生殖，代理孕母合法。國民黨立委陳菁徽嘆代孕議題30年懸而未決，民進黨立委洪申翰提分階上路解套。本報資料照片

人工生殖法修法首場公聽會今天登場，聚焦討論單身女性、女同志伴侶開放人工生殖，代理孕母合法。國民黨立委陳菁徽嘆代孕議題30年懸而未決，民進黨立委洪申翰提分階上路解套。

婦產科醫師出身的新科立委陳菁徽在公聽會說，伴隨同婚專法通過，保障同志婚姻權利，以及醫療科技進步改善各種生育問題，包含凍卵技術推出、基因篩檢移除致命疾病，人工生殖法修法以保障更多元群體的社會氛圍應水到渠成，「反對代孕議題的觀念停留在30年前」。

陳菁徽指出，上週已將自己版本人工生殖法修正草案送入議事處，修法方向包含保障單身女性、同志伴侶納入是用人工生殖，及代理孕母各項規範與配套措施，全面保障代孕者權益。多名委員連署，「有時候反對只是因為不了解」，有委員聽完修法細節希望追加共同連署，保障生育權。

部分民間團體建議修法脫鉤代理孕母，陳菁徽表示，站在醫學角度，沒有人工生殖技術就不會有代理孕母，代孕只是人工生殖的延伸，民眾黨立委陳昭姿已致力推動30年，不解反對派眼中什麼議題是過去30年沒有被討論，若要凝聚共識，更應將草案送入國會接受民意檢驗，勿再蹉跎30年。

洪申翰則提到，大概半年前曾自行舉辦人工生殖法修法公聽會，對他而言，半年過得很快，但對於想要生育的女性來說，半年意味著時間又變少了，希望盡快修法，理解代理孕母有爭議，正反意見相當分歧，提議高度爭議部分採取不同階段處理，具共識議題先修法通過。

代理孕母 修法 同志 單身 婚姻 洪申翰 陳菁徽

延伸閱讀

基於「利他性」支持代理孕母 醫界盼助不孕者「擁有自己的小孩」

人工生殖法首場公聽會 民團批衛福部：支持代理孕母

人工生殖法公聽會今天登場 藍、白立委這樣看

喊想保持對的方向...綠營指有團體憂韓國瑜接民主基金會 韓辦回應了

相關新聞

傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島丟包案爆出該公司財務問題，目前已暫停出團。外傳有旅行社承接其3月份4個梯次的星宇航空包機...

迎接溫暖假期！228回暖「南部飆30度」 周五轉雨、這日最冷北部跌破10度

強烈大陸冷氣團減弱，中央氣象署指出，明、後兩天水氣減少，溫度回暖，北部上看23度、南部30度。周四鋒面接近後，北部轉雨；...

人工生殖修法公聽會 周志浩曝取得「這項」最大共識

衛福部於今日下午舉行人工生殖法修法公聽會，廣邀各界民團、專家代表出席，針對單身女性、女同志伴侶開放適用人工生殖部分，民團...

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽6查 不合格名單出爐

不少民眾出遊或者與親友聚餐時，都會上網查詢網紅或媒體推薦的店家。衛福部食藥署今天公布，稽查206家餐飲業者，發現如廖記米...

上合歡山注意！台14線29日起施工 封路交管19天

為維護行車安全，南投仁愛台14線埔霧公路南豐71K至人止關74K路段進行清除邊坡危木浮土作業，排定後天（29日）起至3月...

藍委陳菁徽嘆代理孕母30年懸而未決 綠委洪申翰提分階上路

人工生殖法修法首場公聽會今天登場，聚焦討論單身女性、女同志伴侶開放人工生殖，代理孕母合法。國民黨立委陳菁徽嘆代孕議題30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。