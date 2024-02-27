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代理孕母有疑慮…民團持反對意見 憂心胎兒健康與人權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部著手修正《人工生殖法》，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖等，社會各界觀點不一，於27日召開首場公聽會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
衛福部著手修正《人工生殖法》，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖等，社會各界觀點不一，於27日召開首場公聽會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

代孕婦女有更高的健康風險、且恐出現貧窮婦女出租子宮的現象！多個民團27日於「人工生殖法」公聽會反對代理孕母，認為應修法與代孕脫鉤，因為代孕會提高婦女生產風險、代孕子女的法律身分也難以認定、使女性子宮商業化等諸多爭議，不宜貿然修法。

衛福部正著手修正《人工生殖法》，因涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖等，社會各界觀點不一，於27日召開首場公聽會，蒐集各界意見。衛福部次長周志浩強調，衛福部沒有預設立場，開放各種討論，並將持續蒐集各界意見，審慎研議提出修法版本。

挺女同與單身女性

台灣彩虹平權大平台執行長鄧筑媛說，根據組織長期進行的民調發現，民眾對同志用人工生殖生養小孩的接受度逐漸提高，尤其對女同志支持度更超過5成5。她認為，女女同志使用人工生殖，並未涉及他人的身體，支持女同志與單身女性適用人工生殖，但代理孕母仍未見詳細的草案規範，需要更多討論。

婦女新知基金會主任陳政隆也表示，「應先開放單身女性與女同志適用人工生殖技術」，因為目前人工生殖技術仍綁定婚育家庭，導致想要有孩子的女同志家庭不得不負擔高額的海外生育成本，才能擁有小孩。

代孕應脫鉤討論

至於「人工生育是否能選擇生殖細胞（即選擇精子或卵子的來源對象）」，陳政隆表示，目前該方式仍有親權爭議問題，但現階段若要處理該爭議，恐怕會使修法延宕；代理孕母則涉及身體自主權、剝削女性身體、委託家庭等議題，還需要縝密的討論，建議這兩點可以脫鉤本次修法的討論。

代孕生產風險高

但台灣婦女維護生命協會秘書長鄧蔭華堅決反對代理孕母，她表示代孕是剝削台灣婦女健康與生命，更可能導致貧窮婦女出租子宮謀生的亂象。她強調，代理孕母因為免疫不合，更容易出現妊娠高血壓，且與其他先進國家相比，台灣孕產婦死亡率居高不下，如果貿然開放代孕，恐進一步提高孕婦死亡風險。

中央警察大學法律系教授鄧學仁支持政府應修法，將女同性納入「人工生殖」適用範圍。但他也指出，基於孩童最佳利益，子女擁有雙親的權益，應大於單親擁有子女的權利，呼籲「修法讓單身女性接受人工生殖」需要更慎重的考量。

他進一步提到，代理孕母涉及代孕生殖子女的法律定位，因為民法有「子宮為母」的規定，所以要考量委託夫婦與孩子的關係，在法律上只能採用收養的方式，但還是有諸多爭議，千萬不能匆促做決定。

【更多精采內容，詳見

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