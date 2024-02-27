子宮頸癌清除遇瓶頸 專家籲：抹片、HPV檢測應並行

推動抹片篩檢及風險族群疫苗施打後，台灣子宮頸癌發生率降至每十萬人口7人，距離世界衛生組織2030年消除子宮頸癌、發生率降至每十萬人口4人仍有距離。專家表示，子宮頸癌發生率降至低谷，難再下探，改變篩檢政策，轉型為符合國際趨勢的HPV檢測結合抹片篩檢，勢在必行。

台灣癌症基金會董事賴基銘表示，隨抹片檢查、疫苗問世，世衛組織將子宮頸癌認定為可清除的癌症，在台灣推動子宮頸癌公費抹片檢查後，子宮頸癌發生率截至2021年已下降至每十萬人口7.01人，未達世衛組織子宮頸癌清除的每十萬人口小於4人目標，但「發生率下降已達低谷，很難再下探，亟需新策略。」

隨HPV疫苗接種普及，由HPV感染引發的子宮頸癌發生率大幅下降，以子宮頸抹片為主的防治策略應該調整，建議政府應將子宮頸癌篩檢政策，逐步轉型為「以HPV檢測為主」，配合疫苗施打，才能儘早達到HPV清除目標。

衛福部國健署今年起擴大補助婦女HPV檢測，35歲且3年以上未做子宮頸癌篩檢婦女、46歲以上且6年以上未做子宮頸癌篩檢婦女，可至醫院受檢，若結果呈陽性者，建議進一步至婦科診所或醫院進行抹片檢查。

台灣臨床細胞學會監事王業翰表示，子宮頸癌是篩檢癌前病變，在距離癌症發病時間較短時才能測出；HPV檢測則是檢測癌症危險因子，可幫助臨床醫師判斷民眾罹癌的風險等級；子宮頸抹片篩檢覆蓋率不足是台灣防治罩門，建議以「抹片協同HPV檢測」方式，在長期未接受篩檢的婦女至醫院就診時，一次精準檢測，揪出罹癌高風險族群。

東亞婦癌研究團體理事長賴瓊慧說，隨HPV疫苗接種計畫推廣與檢測技術應盡，子宮頸癌篩檢政策「已面臨新的轉捩點」，國外已有不少國家推行以HPV檢測為主的篩檢策略，這是必然趨勢，但必須找出合適台灣的檢測模式；篩檢政策應評估不同年齡、風險和屬性族群，例如首次篩檢者或6年未篩檢者提供子宮頸抹片合併HPV檢測模式。另，已有自行採檢的方式正在研發當中，可提升篩檢率，但尚須等待臨床試驗印證成效。

台灣癌症基金會經舉辦多場專家會議，提出台灣子宮頸癌篩檢政策轉型的短期計畫建議：25-29歲予以抹片檢查；3年內有做過抹片檢查者，每3年一次HPV篩檢或抹片檢查；30歲以上未曾篩檢者，建議同時接受HPV篩檢與抹片檢查。

台灣婦癌醫學會理事長王鵬惠表示，HPV檢測可篩出子宮頸癌癌前病變或癌症高風險族群，給予定期追蹤，必要時銜接治療，可讓癌前病變提早發現，不必進展至癌症；根據臨床研究，抹片檢查正常、HPV檢測結果陽性者，後續追蹤發現罹癌者占比約4分之一。