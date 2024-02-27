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類流感疫情回升！羅一鈞估疫情在「這時」達到高峰 單周就診人次恐上看13萬人次

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第8周（2月18日至24日）門急診類流感就診人次為11萬2486人次，較前一周春節連假期間回升，疫情仍處高原期。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第8周（2月18日至24日）門急診類流感就診人次為11萬2486人次，較前一周春節連假期間回升，疫情仍處高原期。記者李青縈／攝影

近日元宵燈節活動、228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續。疾管署發言人羅一鈞今天表示，流感疫情預計在本周或是下一周達到高點，流感高峰預計單周會有11至13萬就診人次，而上周為11.2萬人次。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第8周門急診類流感就診人次為11萬2486人次，較前一周春節連假期間回升，疫情仍處高原期。多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

截至2月26日，國內公費流感疫苗已接種650萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.4%，尚未達目標值55.0%。目前全國公費流感疫苗剩餘約7萬劑。另自3月5日起，流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止，呼籲尚未接種的原公費對象，尤其是65歲以上長者及醫事人員等高風險重點族群應儘速完成接種，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周新增39例流感併發重症（12例A型H1N1、23例A型H3N2、4例B型），年齡介於30多歲至90多歲，其中33例未接種流感疫苗。另新增5例死亡（1例A型H1N1、4例A型H3N2），年齡介於60多歲至70多歲，其中3例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕為南部60多歲女性，有癌症、糖尿病、腎臟疾病病史，並且沒接種本季疫苗。該個案在2月中旬、就醫前3、4天出現嘔吐、發燒、呼吸困難、低血氧、低血壓，急診檢查發現白血球跟發炎指數上升，並有肺炎，研判敗血症跟消化道出血；住院過程中快篩顯示A型流感陽性。雖然有開立抗病毒藥治療，但敗血性休克持續，住院第四天過世，死因是A劉重症以及併發敗血性休克致死。

疾管署呼籲，近日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，適逢流感影響期間，請民眾加強禦寒保暖措施，並配合做好個人防疫措施與衛生管理，提醒符合接種資格民眾儘早接種流感疫苗、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

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