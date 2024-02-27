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新冠死亡人數創半年新高 冷氣團來襲本周恐迎疫情高點

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
防疫醫師林詠青說明新冠死亡中最年輕個案病程狀況。記者李青縈／攝影
防疫醫師林詠青說明新冠死亡中最年輕個案病程狀況。記者李青縈／攝影

隨著冷氣團報到、228活動人潮活動聚集。疾管署發言人羅一鈞今天表示，新冠感染人數預計本周或是下一周達到高點，預估每日就診人數為1.4萬人。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，國內新冠疫情處高原期，上周新增648例新冠本土確定病例（併發症），雖較前一周新增711例下降，仍為自去年8月以來次高，併發症中65歲以上長者占79%。

另上周新增78例死亡病例，創半年新高 ，較前一周新增63例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%（含）以上。

防疫醫師林詠青表示，最年輕個案為中部30多歲男性，原有神經系統腫瘤，且沒有接種XBB疫苗。二月上旬在就醫前一周陸續出現發燒跟咳嗽，急診就醫後發現有低血氧，並且有雙側肺炎、呼吸衰竭的狀況，收治加護病房，並給予藥物治療。然而住院過程中，腎功能惡化，並且出現併發敗血性休克，最後在住院第十天不幸過世，最主死因是新冠病毒感染及顱內出血。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （82%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （5%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （83%）為多，其次為BA.2.86 （11%）及EG.5 （6%）等。

疾管署說明，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，且國內新冠疫情呈上升趨勢，加上近日元宵燈節活動、228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，故呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速前往接種，以提升保護力。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。

疫情 疫苗 疾管署

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