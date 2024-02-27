新北貢寮山海一日遊 探索山中隱藏石頭屋餐點

春季到來，新北市漁業處推薦東北角貢寮一日遊，除可到澳底漁港吃海鮮拍照留念，還可到桃源谷步道內寮線，欣賞貢寮獨特的水梯田跟水牛，還能看到貢寮沿海景致，山海景色一次享受。

澳底漁港曾經是濱海公路上的小漁村，現在已是具現代化設備的漁港，除了固定維護環境，漁港牆面也彩繪美化，如豐收的大魚、八爪章魚等圖案，為原本單調的水泥堤面增添趣味，成為拍照的熱門地點。

逛完漁港後，可順遊桃源谷大草原，在多條通往桃源谷的佈道中，「桃源谷步道內寮線」是最為便捷和輕鬆的選擇，全長僅一公里，適合任何年齡層的遊客輕鬆行走，一路上可以欣賞到水梯田和放牧其中的水牛，還能俯瞰貢寮迷人的海岸線，遠處的太平洋波光粼粼，甚至可以望見海上的漁船，是非常適合全家人共遊的壯闊山海景旅程。

從桃源谷下山途中，可看見由石頭屋改造成的餐廳「奇園自然料理」，在深山中也吃得到從澳底海港來的各式海味料理，老闆蕭言橦說，餐廳的食材大部分由自己栽種和養殖，非常了解各種季節能夠帶來的農漁產品，提供客人最新鮮的當季食材。

蕭言橦表示，現在是貢寮鮑盛產的時期，將自家種植的蔬菜、家禽搭配最肥美貢寮鮑，以健康的食材加上老闆精湛手藝，獨家推出的貢寮鮑牛奶鍋、XO醬高麗菜九孔捲、薑黃雞炒貢寮鮑，山產及海產結合的美食。