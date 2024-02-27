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心血管疾病成國人頭號殺手 一年死亡逾6萬人遠勝癌症

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀表示，當血脂中的壞膽固醇過多積聚在血管壁，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂還可能產生血栓，導致急性心肌梗塞、腦中風等急性症狀。記者鄒尚謙／攝影
台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀表示，當血脂中的壞膽固醇過多積聚在血管壁，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂還可能產生血栓，導致急性心肌梗塞、腦中風等急性症狀。記者鄒尚謙／攝影

衛福部111年統計國人十大死因顯示，心血管疾病的死亡率遠高過「肺癌與肝癌」。國健署副署長魏璽倫表示，癌症一年奪走5萬2000餘位國人的性命，但心血管疾病死亡人數卻高達6萬4900多人，不僅腫瘤是健康殺手，三高對心血管健康的危害更是不可忽視。

國人死於與心血管相關疾病的死亡率遠超過肺癌與肝癌，而造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動、吸菸等因素。魏璽倫指出，根據國健署追蹤國人三高資料分析，結果發現「高血壓、高血糖、高血脂」患者後續罹患心血管疾病的風險，分別高出1.8、1.5及1.4倍。

魏璽倫表示，國人十大死因中除了第1名是癌症外，第2、5、6、7、9、10名通通都是心血管疾病，對國人的威脅非常大。國健署慢病防治組科長鍾遠芳則說，三高風險中「高血脂」難以自我監測，由於早期無症狀，調查發現，20歲以上國人的高血脂盛行率高達40%，但僅25%有自覺，即使在健檢報告中出現紅字，大多不會進一步了解及處置。

鍾遠芳說，根據國人十大死因統計，平均每10分7秒就有一人死於癌症，但三高或慢性病相關疾病卻平均每7分34秒就有一人死亡，三高與慢性病的致死風險遠高於癌症。

台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀表示，當血脂中的壞膽固醇過多積聚在血管壁，就會使得血管日漸狹窄，阻礙血液流通，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂還可能產生血栓，導致急性心肌梗塞、腦中風等急性症狀。

黃群耀說，壞膽固醇也稱為低密度脂蛋白，負責將膽固醇從肝臟帶到血液中；相反的，高密度脂蛋白則會將血液中的膽固醇帶回肝臟代謝，因此高密度脂蛋白膽固醇HDL-C，被稱為好膽固醇，也是血管中的清道夫。

國健署提供「控脂4招」掌握自身健康狀況

1.定期健康檢查：除了各式公費健檢，國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾可定期健檢及早發現異常、早期治療。

2.慢性疾病風險評估：國民健康署發展「慢性疾病風險評估平台」，民眾可自行輸入血脂等健檢報告數據，計算並掌握自身罹患冠心病、心血管不良事件的風險，及早改善健康數值、降低風險，預防心血管疾病的發生。

3.良好的生活習慣：規律有氧運動可以降低三酸甘油脂、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，養成飲食均衡好習慣。

4.戒菸改善血脂異常：菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除菸品、改善血脂異常。

國健署提醒，民眾若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，尤其是有三高或心血管病史的民眾更要注意，務必要撥打119及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間、搶救生命。

心血管疾病 膽固醇 風險

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