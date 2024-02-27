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乳房良性腫瘤微創手術傷口小 助年輕女性術後仍有自信

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳以涵醫師表示，雖然乳房纖維腺瘤轉成惡性腫瘤機率低，但定期追蹤仍是非常重要。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，雖然乳房纖維腺瘤轉成惡性腫瘤機率低，但定期追蹤仍是非常重要。圖／大千綜合醫院提供

纖維腺瘤是乳房常見的良性腫瘤，好發於15至35歲的年輕女性，過去切除這種良性腫瘤的傳統手術，會有2至4公分傷口，因此外觀會有疤痕或局部凹陷，讓病人困擾。苗栗市大千綜合醫院指出，現行乳房良性腫瘤微創手術，不僅傷口只有0.3至0.5公分，更大幅降低疤痕形成及乳房外觀變形的機率，同時減少疼痛感且恢復快，讓年輕女性病患在術後也能恢復自信。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，乳房纖維腺瘤是指乳房出現界線分明、表面平滑的圓形腫塊，容易推動且大多數不會疼痛。雖然目前發生原因不明，但據研究顯示，乳房纖維腺瘤是荷爾蒙雌激素作用較活躍，因此造成乳腺上皮細胞和纖維組織增生而形成。乳房纖維腺瘤轉變成惡性腫瘤的機率很低，但還是需定期追蹤形狀、大小是否有變化；如果持續長大、疼痛或是外觀受影響時，建議粗針切片或切除手術來確認組織是否有病變情形。

陳以涵指出，傳統乳房腫瘤切除手術是在腫瘤正上方的皮膚劃開約2至4公分的傷口，取出腫瘤之後再縫合傷口，因此外觀上容易有疤痕或局部凹陷。現行乳房腫瘤微創手術經由超音波導引定位，利用真空吸引方式將纖維瘤組織取出，因此傷口僅0.3至0.5公分，疼痛感低且恢復快，大幅降低疤痕形成及乳房外觀變形的機會。

她指出，雖然乳房纖維腺瘤形成原因不明，但若能維持荷爾蒙正常運作，仍有助預防乳房纖維腺瘤及各種乳房病變。因此，建議下列6項方式預防，包括避免食用油炸類、高油脂或加工食物；不隨意使用豐胸產品；勿攝取過多咖啡因及喝酒；多吃蔬菜水果；充足睡眠及保持運動；減少使用塑膠製品及香味持久的香水。

微創手術 腫瘤 醫師

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