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報名「粉紅超跑」進香將突破15萬人 新增兩交通規畫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，昨累計報名人數14萬8000人，廟方預估今天將突破15萬人，達歷史新高紀錄。圖／本報資料照片
白沙屯拱天宮媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，昨累計報名人數14萬8000人，廟方預估今天將突破15萬人，達歷史新高紀錄。圖／本報資料照片

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，16日開放報名後累計報名人數14萬8000人，廟方預估今天將突破15萬人，達歷史新高紀錄，屆時人車交通壓力也會更大，目前確定台鐵將加開海線區間(快)車44列次，拱天聖母橋下空間畫設標線也已完成。

2024白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，2月16日至3月14日受理報名。拱天宮總幹事陳春發表示，今年準備13萬5800份報名的背心、臂章、帽子、毛巾等，較去年增加二成五，但開放報名第9天即領放一空，昨累計報名人數已達14萬8000人，預估今天將突破15萬人。

陳春發說，目前準備的臂章、帽子還足夠，但背心因製作流程較長，難以再補追加，用罄後也已將報名費用酌減200元。

另因應媽祖登轎出發及回鑾前後，龐大的交通負荷，台鐵公司為服務廣大香燈腳，規畫加開海線區間(快)車44列次，原104列次4車編組會加掛改為8車編組外，也分別在3月17、25及26日共增加15列次莒光號增停白沙屯站。

轄區通霄警方為了在有限的空間提升道路的服務品質，日前也邀集相關單位協助規畫拱天聖母橋下空間畫設標線，以達到車向分流效益，而這項畫設標線工程也已順利完工。

轄區通霄警方日前邀集相關單位協助規畫拱天聖母橋下空間畫設標線，以達到車向分流效益。圖／警方提供
轄區通霄警方日前邀集相關單位協助規畫拱天聖母橋下空間畫設標線，以達到車向分流效益。圖／警方提供
拱天聖母橋下空間畫設標線工程，近日已順利完工。圖／警方提供
拱天聖母橋下空間畫設標線工程，近日已順利完工。圖／警方提供

媽祖 白沙屯

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