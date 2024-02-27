報名「粉紅超跑」進香將突破15萬人 新增兩交通規畫

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，16日開放報名後累計報名人數14萬8000人，廟方預估今天將突破15萬人，達歷史新高紀錄，屆時人車交通壓力也會更大，目前確定台鐵將加開海線區間(快)車44列次，拱天聖母橋下空間畫設標線也已完成。

2024白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，2月16日至3月14日受理報名。拱天宮總幹事陳春發表示，今年準備13萬5800份報名的背心、臂章、帽子、毛巾等，較去年增加二成五，但開放報名第9天即領放一空，昨累計報名人數已達14萬8000人，預估今天將突破15萬人。

陳春發說，目前準備的臂章、帽子還足夠，但背心因製作流程較長，難以再補追加，用罄後也已將報名費用酌減200元。

另因應媽祖登轎出發及回鑾前後，龐大的交通負荷，台鐵公司為服務廣大香燈腳，規畫加開海線區間(快)車44列次，原104列次4車編組會加掛改為8車編組外，也分別在3月17、25及26日共增加15列次莒光號增停白沙屯站。