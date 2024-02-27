聽新聞
test
0:00 / 0:00

沖牙機潔牙 不能代替牙刷牙線

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
正確的潔牙步驟為牙線搭配牙刷，沖牙機也能協助「清除食物殘渣」。圖／123RF
正確的潔牙步驟為牙線搭配牙刷，沖牙機也能協助「清除食物殘渣」。圖／123RF

牙齒健康關乎老年生活品質，不過，牙醫師表示，台灣人的潔牙不愛用「牙線」，因此罹患牙周病情形普遍。正確的潔牙步驟為牙線搭配牙刷，沖牙機也能協助「清除食物殘渣」，可與牙線搭配使用，但沖牙機水壓較強，7歲以下兒童不建議使用。

據統計，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，主要為口腔清潔不良，造成牙菌斑、牙結石產生，或沒有定期洗牙，逐漸形成牙周病。若要預防，餐後、睡前得刷牙，每次至少2分鐘，使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏，並且定期口腔檢查，健保給付滿12歲民眾每6個月洗牙一次。

兒童牙科醫師蔡宜峰表示，正確清潔牙齒應包含牙線與牙刷，而台灣人普遍不愛用牙線，因此罹患牙周病的狀況相當普遍，成年人30歲過後牙齦會逐漸萎縮，因此齒間的縫隙會變大，增加塞入食物殘渣的機會，得用牙線剔除，若有沖牙機也可輔助使用。

「沖牙機並不能替代刷牙、牙線使用。」蔡宜峰指出，若要透過沖牙機潔牙，第一步可先使用沖牙機去除食物殘塊，第二步使用牙線將每個齒間清潔，第三步則使用牙膏刷牙，最後若有漱口水，可用漱口水將牙膏泡沫漱掉，做到以上就算是相當完整的潔牙。

不過，沖牙機並不是所有年齡層適用。蔡宜峰說，沖牙機水柱較強，小孩子的手部控制能力沒有那麼好，沒有辦法沖到正確的位置，無法正確沖牙，容易有危險，通常得要8、9歲的小朋友才會建議使用沖牙機。

北醫附醫兒童牙科主治醫師鄧乃嘉指出，沖牙機對長者的口腔來說危險性不大，長者牙縫較大，食物殘渣需要透過舌頭肌肉協調才能勾出，若長者因為臥床或其他因素有困難，可以使用沖牙機來協助清潔，可以很好地清除牙縫中較大的食塊，但仍無法替代牙刷，要很好地清除牙菌斑，還是得翔實地刷牙。

台灣人 牙周病 醫師

延伸閱讀

沖牙機可用來替代刷牙或牙線使用嗎？牙醫師告訴你殘酷的真相

8成國人有牙周病 沖牙機可替代刷牙？ 牙醫師這樣說

看牙前幫患者洗牙是SOP？醫曝「真實原因」 網驚：長知識

身體出現8症狀等於毒素太多！胃痛、放臭屁、牙周病都算 專家教解毒12秘笈：白米少吃

相關新聞

沒利潤產量少傳缺藥 健保「糖果藥」近3成

通貨膨脹，萬物齊漲，唯獨一顆兩元多的「糖果藥」愈來愈多，健保最新統計，在給付一萬四千多種藥物中，一顆健保價不到三元的藥物...

健保署砍藥價 黃金舜：本土藥廠要停產

衛福部健保署日前公布最新藥價調整，共有四五五一種藥物遭砍價，為健保省下五五點三億元藥費，但藥師公會全聯會理事長黃金舜擔心...

蒜頭糖廠五分車 廣告像狗皮膏藥

台糖公司在全台營運五條觀光用糖業鐵路，其中嘉義縣蒜頭糖廠，去年十月重啟名為「尋蜜號」的藍皮復古五分車，吸引不少遊客朝聖，...

威力彩5.34億頭獎一人獨得！ 這縣市幸運兒一秒變富豪

連摃9期的威力彩，今天開出了。2月26日威力彩頭獎金額5.34億元由一人獨得！賣出這張5億大獎的彩券行，就在高雄市三民區...

強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。周三短暫回暖，周四鋒面接近...

世界母語日 復振族語20人獲表揚

原住民族委員會昨在台東大學舉辦二○二四世界母語日─原住民族語言發展會議，主委夷將Icyang頒發終身貢獻獎給泰雅族陳松明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。