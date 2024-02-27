沖牙機潔牙 不能代替牙刷牙線

牙齒健康關乎老年生活品質，不過，牙醫師表示，台灣人的潔牙不愛用「牙線」，因此罹患牙周病情形普遍。正確的潔牙步驟為牙線搭配牙刷，沖牙機也能協助「清除食物殘渣」，可與牙線搭配使用，但沖牙機水壓較強，7歲以下兒童不建議使用。

據統計，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，主要為口腔清潔不良，造成牙菌斑、牙結石產生，或沒有定期洗牙，逐漸形成牙周病。若要預防，餐後、睡前得刷牙，每次至少2分鐘，使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏，並且定期口腔檢查，健保給付滿12歲民眾每6個月洗牙一次。

兒童牙科醫師蔡宜峰表示，正確清潔牙齒應包含牙線與牙刷，而台灣人普遍不愛用牙線，因此罹患牙周病的狀況相當普遍，成年人30歲過後牙齦會逐漸萎縮，因此齒間的縫隙會變大，增加塞入食物殘渣的機會，得用牙線剔除，若有沖牙機也可輔助使用。

「沖牙機並不能替代刷牙、牙線使用。」蔡宜峰指出，若要透過沖牙機潔牙，第一步可先使用沖牙機去除食物殘塊，第二步使用牙線將每個齒間清潔，第三步則使用牙膏刷牙，最後若有漱口水，可用漱口水將牙膏泡沫漱掉，做到以上就算是相當完整的潔牙。

不過，沖牙機並不是所有年齡層適用。蔡宜峰說，沖牙機水柱較強，小孩子的手部控制能力沒有那麼好，沒有辦法沖到正確的位置，無法正確沖牙，容易有危險，通常得要8、9歲的小朋友才會建議使用沖牙機。

北醫附醫兒童牙科主治醫師鄧乃嘉指出，沖牙機對長者的口腔來說危險性不大，長者牙縫較大，食物殘渣需要透過舌頭肌肉協調才能勾出，若長者因為臥床或其他因素有困難，可以使用沖牙機來協助清潔，可以很好地清除牙縫中較大的食塊，但仍無法替代牙刷，要很好地清除牙菌斑，還是得翔實地刷牙。