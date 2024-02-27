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基因、家族史 胰臟癌2大危險因子
日前高雄一名54歲員警，不菸不酒且有規律運動，卻在確診胰臟癌1個月內病逝。醫師提醒，家族史和胰臟癌基因是確定的2大風險因子，符合這些條件的民眾，可在家族中首位發病者發病年齡「減5至10歲」時先進行篩檢。
胰腺癌是從胰臟細胞中生長出來的惡性腫瘤，約90%病人無法以手術根除治療，因為胰腺位於腹膜後，惡性腫瘤藏在體内，通常在晚期才被發現，以致患者存活率極低，症狀包括無力、體重減輕、腹痛、黃疸、背痛等。
專長胰臟癌治療的台大醫院外科部主治醫師吳健暉說，胰臟癌有沒有症狀，要看癌細胞長在哪個位置，因為胰臟本身是不對稱結構，並有胰頭及胰尾之分，長在胰頭的腫瘤占60%至70%，其餘則在體部和尾部，如位置接近消化道會導致阻塞，出現消化道相關症狀；接近神經叢會肚子痛；在膽道附近則以黃疸表現。
該名員警原本身體無異樣，但1月中旬上班時，突感身體不明原因疼痛，後被診斷胰臟癌末期，由院方安排化療仍不敵病魔，從診斷至過世短短不到1個月。
吳健暉說，病人未滿55歲，屬早發性胰臟癌，目前證實風險倍率增加最高的為「家族性胰臟癌病史」，以及「帶有胰臟癌的遺傳性基因」，如果家族中有1名以上胰臟癌患者，會請其他家人定期追蹤腫瘤指標、進行核磁共振等早期篩檢。美國相關指引建議，可在家族中首位發病者發病年齡減去5至10歲時進行篩檢。
吳健暉表示，胰臟癌的病程，在所有癌症中的進展速度快，第一期5年存活率約34%、第二期21%、第三期11%，且並非所有腫瘤都可以切除，依照治療方式和解剖構造分成可切除、可切除性未明、局部侵犯嚴重不可切除和轉移等。
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