蒜頭糖廠五分車 廣告像狗皮膏藥

台糖公司在全台營運五條觀光用糖業鐵路，其中嘉義縣蒜頭糖廠，去年十月重啟名為「尋蜜號」的藍皮復古五分車，吸引不少遊客朝聖，鐵道迷卻發現車身貼滿廣告看板，大嘆「列車變狗皮膏藥」，毀了經典外觀。連台糖內部人員都議論紛紛，私下認為不少旅客想重溫昔日風情，五分車不宜過度商業化。

台糖公司表示，因認同推廣嘉義特產、幫助地方產業發展，便與嘉義縣觀光工廠發展協會合作，租借車廂外觀，由協會規畫設計，租期六個月中，張貼不會傷到車廂的廣告；台糖強調，租約到期後就會撤除廣告，將恢復藍皮復古列車外貌。

一九七○年代，糖業鐵路除載運製糖原料，部分路線也肩負通勤功能，卻隨公路客運興盛後，逐漸沒落；近年因懷舊風情帶動觀光熱潮，蒜頭糖廠的五分車路線，更藉此串聯故宮南院到嘉義高鐵站。

一名鐵道迷卻指出，五分車復駛後不久，每節車廂外的車窗上、下方，貼滿大圖輸出的廣告，粉色、黃色等色彩混雜，擋住純藍色的車身，復古風情被大打折扣，更「毫無美感」，鐵道迷直言，拍照時就像替廣告商打廣告。嘉義縣議員詹琬蓁說，車廂貼滿廣告，失去復古車廂意義，她認為應有其他替代方案，否則如此的「美學」，難吸引人。

鄰近的台南台糖新營鐵道文化園區，則有新營中興車站至柳營火燒店車站、後壁烏樹林糖廠兩條路線，到柳營的藍皮列車「勝利號」，本月初復駛，木製車廂座椅即吸引不少老糖鐵迷懷舊。園方指出，目前不會在車廂外張貼廣告，會維持現在「淨空」現況，未來規畫陸續恢復昔日沿線的交通號誌，營造懷舊風。

接駁？文化景觀？ 學者：需釐清定位

台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授曾吉賢說，此事件的癥結點為「定位」問題。他指出，究竟台糖面對嘉義縣糖鐵路線延駛至高鐵與故宮南院，只做接駁生意，還是要發展具有文化景觀身分的歷史文化園區？從此車廂就可看出台糖的無力與被動。

洪雅文化協會總幹事余國信說，富有歷史意涵列車的車廂外觀很重要，可透過顏色、車型考證文化，讓乘客感受復古又懷舊氣氛，「尋蜜號」不該在每節車廂都貼上廣告，應保留一些原貌讓搭乘的旅客欣賞。