高中生跳火車月台救落軌七旬婦 台鐵：應先通知站務人員

台鐵板橋站24日發生一起76歲婦人落軌意外，18歲新北市永平高中李姓男學生見狀後立斷跳下月台救人，30秒後火車駛進月台，所幸2人在安全地帶，有驚無險逃過一劫。台鐵公司表示，若日後民眾見到類似狀況，第一反應務必先通知站務人員，不鼓勵民眾跳下救人，否則徒增風險。

台鐵公司指出，2月24日上午8時47分，板橋站2月台4股道有1位年長女性旅客，因腳部踩空跌落股道（腿部擦挫傷），未被列車撞及，其他旅客見狀協助將將落軌旅客拉上月台。受傷旅客（輕微擦傷）在站內接受敷藥後並無大礙，拒絕送醫，已返家休息。本案共影響5列、40分。

台鐵公司營運安全處長林景山表示，當時所幸還有2、30秒可反應，有驚無險；若日後有民眾見到類似狀況，務必先通知站務人員，不鼓勵民眾跳下救人，否則徒增風險。

林景山指出，台鐵公司為防止旅客由月台落軌遭列車撞擊，於月台邊緣1公尺位置劃設「黃色警戒線」，提醒旅客注意。此外，各主要車站月台邊緣約 50 公分位置，裝設「列車進站警示燈」，提醒旅客留意列車即將進站或通過。

他也表示，列車進站或通過前加強廣播，提醒旅客留意。旅客較多車站，除月台嚮導人員外，另增加保全或志工人員協助，以吹哨或呼喚方式提醒旅客勿靠近月台邊緣。

此外，擁擠時段協請路警維護月台秩序及安全。連續假期重點期間，則於月台加派業務人員支援嚮導工作；透過車站、月台、列車的多媒體播放系統及網路影片社群播放，強化民眾遵守候車安全觀念。