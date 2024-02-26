成大奈米技術提升抗癌藥效 登國際頂尖期刊「今日奈米」

肺癌蟬聯國人十大死因之首，因非小細胞肺癌常見基因突變，一旦發生會加速腫瘤生長。成大今天發布跨領域研究成果，將臨床試驗藥物Sitravatinib「奈米化並設計出載體」，合成製出新型奈米藥物Au@PSMA-Sit，用模擬肺癌突變腫瘤微環境小鼠模型治療，只需使用10分之1劑量即能治療肺癌。

這項研究成果刊登剛發行的國際頂尖高影響係數期刊「Nano Today今日奈米」2月號、「影響係數達 17.4」。

醫學院臨床醫學研究所代所長、成大醫院腫瘤內科教授蘇文彬是研究團隊核心人物，目前身兼成醫臨床醫學研究中心主任、奈米醫學中心研究員。專長免疫治療等抗癌治療，參與許多國際臨床試驗。

這項研究蘇文彬提供抗癌藥物知識及活體腫瘤模型治療機轉探討，指導博士生張立展實驗設計與執行並為論文第一作者。奈米技術由光電科學工程系兼奈米醫學中心研究組長黃志嘉教授開發技術，指導博士生金育誠合成製出 Au@PSMA-Sit 奈米藥物。

非小細胞肺癌近25%發生突變，治療棘手，近一兩年才有2款標靶藥物問市。目前除傳統化學治療、經常使用PD-1/PD-L1免疫治療。而單用免疫治療效果也不佳僅約20%有效。為提升療效果免疫治療經常搭配調控腫瘤微環境藥物如抗血管新生藥物。

蘇文彬指出，Sitravatinib藥物是新型標靶藥物，仍有包括難以有效進入血液循環、致低劑量時無法達到治療效果；高劑量易引起副作用等待克服。因此肺癌臨床試驗不建議單獨使用，會搭配免疫治療，改善療效。

他說，奈米型藥物已證實可提升藥物有效傳遞抗癌效用，研究團隊因而決定以奈米技術修飾及優化Sitravatinib藥物，提高運輸效能及降低副作用發生風險。

研究團隊選用FDA核准藥物材料PSMA高分子及純金，做出奈米粒子裝載Sitravatinib藥物，合成出新劑型奈米藥物Au@PSMA-Sit。其中高分子疏水端可大幅吸附Sitravatinib，親水端增加藥物分散率與穩定性，有利Sitravatinib透過高滲透及長滯留效應增加療效。實驗證實只需1成劑量、不需合併免疫治療藥物，就能有效抑制腫瘤生長。低劑量降低噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振、肝功能異常等副作用。

蘇文彬表示，Au@PSMA不僅可穩定傳送藥物，更透過現今熱門高階技術「單細胞轉錄組定序分析」，更可加強調控腫瘤微環境巨噬細胞代謝，促使轉換成有利抗癌型態，活化具抗癌效果的T細胞。