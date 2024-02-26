氣象署15億第6代高速電腦啟用 颱風預報可提早到10天前

全球暖化帶來日漸頻繁的極端氣候，中央氣象署建置第6代高速運算電腦設備，借助台積電7奈米晶片助攻，歷時3年建置，耗資15億元，機房共有15個機櫃，占地約30坪。中央氣象署長程家平指出，現行7天前颱風預報，將可提早到10天前預報；另外，測報模式的水平解析度，從3公里加密至1公里，以因應台灣複雜地形環境下的劇烈天氣預測挑戰。

中央氣象署今天上午舉行第6代高速運算電腦啟用暨氣象人工智慧應用發展說明記者會，行政院秘書長李孟諺、交通部次長林國顯等人均受邀出席。

中央氣象署指出，第6代高速運算電腦採用台積電生產的7奈米ARM架構晶片所建構的富士通FX1000機型高速運算電腦，總計算能力達10 PFlops（千兆浮點運算），是第5代高速運算電腦的7倍，約4.6萬台一般家用電腦的運算量能，在世界高速運算電腦排名第69名，可提升未來區域數值測報模式的水平解析度，從3公里加密至1公里，因應台灣複雜地形環境下的劇烈天氣預測挑戰。

程家平表示，第6代高速運算電腦也是目前國內最大電腦，除了應用在防災，農業、水資源、運輸交通及國土保育，都會用到高速電腦及人工智慧技術，強化監測預報能力。

他指出，第6代高速運算電腦與傳統電腦物理數學的計算不同，運用人工智慧的現代資料快速運算，其區域解析度從3公里提升到1公里，全球模式解析度從25公里提升到13公里，且颱風預報從目前提供7天前預報資料，未來提供10天前預報，有助預報員預測未來走向。

李孟諺說，氣象預報資訊與生活密不可分，提供充足資訊相當重要，判斷精準被稱為「神」；若不精準就會挨罰，形同天堂與地獄之分。他也提及，第6代高速運算電腦啟用解析度從3公里提升到1公里，颱風假可精準至每個區域，授權區長或鄉鎮長決定，地方首長會很感謝氣象署。