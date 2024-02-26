查核建商預售屋契約 消保處提醒總價細節

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「預售屋契約違規樣態多以停車位未標示清楚、契約總價與審閱期為主，請民眾與建商留意！」行政院消保處26日公布預售屋契約調查，在50個契約、750項次中，有22項次不合規定，散見於13個建案中。消保處提醒，預售屋契約應記載事項包括房地標示、契約總價、審閱期與驗收等款項，民眾購屋時需多留意。

停車位應標高度

消保處諮議陳世元表示，他們在112年9月至12月，針對全台50個預售屋契約進行調查，每個契約應記載事項各15項、共750項中，有22項不合格，不合格率2.9%，相關內容散見於13個建案中。他指出，調查發現主要在「房地標示及停車位規格」、「契約總價」、「驗收」等項目有違規。

陳世元舉例說，有建商未記載停車位「性質」、「位置」、「形式」與「高度」；契約總價方面，有些契約書儘填寫總價，並未分別填寫「土地價款」與「房屋價款」，還有出現各價款加總與總價不一致的狀況；有契約審閱期不足法定的5天，還有人在簽約前就繳簽約金：另外，交屋保留款需要房地總價5%，建商不得自定驗收標準。

應逐點核對契約

「建商需要按照『預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項』擬定契約，不得隱瞞重要消費資訊！」陳世元提醒，若有違規，可由縣市政府依照《平均地權條例》開罰，此波調查已經開罰120萬元。

另外，他建議消費者，購買預售屋前先到實價登錄網站確認建案契約備查狀況、逐點核對契約內容是否與定型化契約相符，若不合規定可拒絕簽約，並向主管機關檢舉。

消保處副處長陳星宏舉例，有建商自訂驗收標準，包括以硬物輕敲磁磚5處，超過3處有空心就要修復，難道2處就不用修？或是規定「牆面油漆以站在1公尺的距離檢查」，難道消費者不能靠近牆面檢查？他呼籲消費者針對這些不合理、有利於建商的條件要特別注意，是違反《消保法》的平等原則的。

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