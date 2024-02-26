聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北國際書展55萬人次 疫後最佳

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
書展熱絡 簡體館卻冷清 二○二四台北國際書展昨閉幕，人潮明顯成長。記者余承翰／攝影
書展熱絡 簡體館卻冷清 二○二四台北國際書展昨閉幕，人潮明顯成長。記者余承翰／攝影

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下五十五萬人次的成績，比去年初解封時的五十萬五千人次多了近五萬人，也幾乎追上疫情前二○一九年（五十八萬人次）的水準。台北書展基金會指出，此次文化幣創下逾千萬的營業額，以及逾萬名參加「開學趣書展」師生，讓今年的書展看見更多「年輕的身影」。而二六六位國際版權人士來台以及近兩千場版權桌次會議，代表台北「國際」書展復甦景況已逐漸回到疫前。

今年書展門票從一百元漲為一百五十元，但可全額抵用購書。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，今年書展門票全額抵用金共發出逾六萬張、文化幣抵用逾千萬元。總計整體參觀人數較去年成長百分之九。本屆共六五四位國際專業人士來訪，以及八一三位國內外作家參與；現場舉辦一一六二場閱讀活動，較去年成長四成三，整體版權桌次會議成長近兩倍。

書展熱絡 簡體館卻冷清 二○二四台北國際書展昨閉幕，今年恢復的「簡體館」人數大不如前，來台的大陸出版社代表都被要求低調、不能受訪。記者余承翰／攝影
書展熱絡 簡體館卻冷清 二○二四台北國際書展昨閉幕，今年恢復的「簡體館」人數大不如前，來台的大陸出版社代表都被要求低調、不能受訪。記者余承翰／攝影

「今年書展的人潮回來了，熱情回來了！」台北市出版商業同業公會理事長趙政岷認為，讀書風氣需靠書展打開，今年參展作家從廿歲南韓作家千先蘭到九十歲黃春明，八十多歲的白先勇依然親筆為讀者簽書，「我們在這裡一起讀書、一起賣書，希望台灣美好的閱讀風氣跟出版自由，因書展的帶動再一次偉大」。

趙政岷受訪時表示，今年書展人潮明顯成長，展攤造型更漂亮、活動更精彩；加上文化幣、門票抵用等業績助力，業績應可成長一、二成。他認為，台北國際書展作為閱讀出版活動盛會的地位已全然確立，讀者逛展的體驗與出版社參與的滿意度都很高，超越純購書或銷售的目的，在銷售和推廣閱讀之間找到平衡點，「台北國際書展應可以長長久久的走下去。」

文化部長史哲說，文化部最大的期待與壓力，是「台北國際書展能不能恢復到疫情之前的水平」。從去年成年禮金統計資料可發現，文化幣在購書上占五成，其中一成用於獨立書店，在不妨礙文化幣多元用途的情況下，文化幣也確實達成出版業所期待發放購書券的效果。

台北國際書展 文化部 疫情

延伸閱讀

台北國際書展55萬人次閉幕 業者：證明書展可長久走下去

2024台北國際書展／《乩身》從小說到漫畫、歌仔戲與影集 探討IP跨界魅力

2024台北國際書展／暢銷作家黃山料新書《心很小，裝喜歡的事就好》談家庭故事

2024台北國際書展／「沒有人是局外人！」龍應台新書分享爆滿 籲年輕一代省思戰爭本質

相關新聞

護病比新制惹議 地區醫院爆離職潮

三班護病比新制將於三月一日上路，醫院層級不同，夜班護理師每月可領取額外獎勵金，從六四○○元至二萬一千元不等，地區醫院補助...

台北國際書展55萬人次 疫後最佳

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下五十五萬人次的成績，比去年初解封時的五十萬五千人次多了近五萬人，也幾乎追上疫情前二○一九年...

台中街頭垃圾桶銳減 爆髒亂惹民怨

台中市街頭公共垃圾桶近年大幅減少，議員發現，2019年有104組，去年僅剩17組，5年來大減8成。一中商圈、逢甲夜市等知...

彰化3姊弟車禍／專家：危險路口高架化 治標不治本

彰化縣伸港鄉陳姓國小三姊弟日前遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，兩姊姊受重傷仍然在與死神拔河。出事地點美港公路與建國路口，...

世界母語日 復振族語20人獲表揚

原住民族委員會昨在台東大學舉辦二○二四世界母語日─原住民族語言發展會議，主委夷將Icyang頒發終身貢獻獎給泰雅族陳松明...

地牛翻身北北基有感！東部海域21:48發生芮氏規模5.0地震 宜花最大震度3級

中央氣象署發布顯著有感地震報告，今晚9時48分，在宜蘭縣政府東北東方25.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。