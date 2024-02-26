台北國際書展55萬人次 疫後最佳

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下五十五萬人次的成績，比去年初解封時的五十萬五千人次多了近五萬人，也幾乎追上疫情前二○一九年（五十八萬人次）的水準。台北書展基金會指出，此次文化幣創下逾千萬的營業額，以及逾萬名參加「開學趣書展」師生，讓今年的書展看見更多「年輕的身影」。而二六六位國際版權人士來台以及近兩千場版權桌次會議，代表台北「國際」書展復甦景況已逐漸回到疫前。

今年書展門票從一百元漲為一百五十元，但可全額抵用購書。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，今年書展門票全額抵用金共發出逾六萬張、文化幣抵用逾千萬元。總計整體參觀人數較去年成長百分之九。本屆共六五四位國際專業人士來訪，以及八一三位國內外作家參與；現場舉辦一一六二場閱讀活動，較去年成長四成三，整體版權桌次會議成長近兩倍。

書展熱絡 簡體館卻冷清 二○二四台北國際書展昨閉幕，今年恢復的「簡體館」人數大不如前，來台的大陸出版社代表都被要求低調、不能受訪。記者余承翰／攝影

「今年書展的人潮回來了，熱情回來了！」台北市出版商業同業公會理事長趙政岷認為，讀書風氣需靠書展打開，今年參展作家從廿歲南韓作家千先蘭到九十歲黃春明，八十多歲的白先勇依然親筆為讀者簽書，「我們在這裡一起讀書、一起賣書，希望台灣美好的閱讀風氣跟出版自由，因書展的帶動再一次偉大」。

趙政岷受訪時表示，今年書展人潮明顯成長，展攤造型更漂亮、活動更精彩；加上文化幣、門票抵用等業績助力，業績應可成長一、二成。他認為，台北國際書展作為閱讀出版活動盛會的地位已全然確立，讀者逛展的體驗與出版社參與的滿意度都很高，超越純購書或銷售的目的，在銷售和推廣閱讀之間找到平衡點，「台北國際書展應可以長長久久的走下去。」

文化部長史哲說，文化部最大的期待與壓力，是「台北國際書展能不能恢復到疫情之前的水平」。從去年成年禮金統計資料可發現，文化幣在購書上占五成，其中一成用於獨立書店，在不妨礙文化幣多元用途的情況下，文化幣也確實達成出版業所期待發放購書券的效果。