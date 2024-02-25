含蘇丹紅辣椒粉流向全台引疑慮 薛瑞元：利用追溯機制追查流向

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。衛生福利部長薛瑞元今天說，邊境抽驗按標準進行，已禁止違規廠商進口3個月，並利用追溯機制陸續追查已進口貨品流向。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

薛瑞元出席中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴，會後接受媒體聯訪說明，蘇丹紅在邊境一直都有按照標準在抽查，一開始抽批比率較低，但抽到違規後，就拉高抽批比率，一直拉高到百分之百抽批，結果仍然有違規狀況，因此已針對21家產品遭驗出違規的廠商，禁止進口3個月。

媒體詢問，有民意代表批評衛福部動作太慢，沒有及早攔截，才導致流入市面。薛瑞元說，「不能這樣講」，蘇丹紅一開始不是100%抽批項目，是因檢出風險一直很高，才逐步升高抽批比率，但沒有抽中的，就會有一些漏網之魚。

不過薛瑞元也表示，已利用追溯機制，往下追查紅辣椒原料流向，目前陸陸續續還在追查當中。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

衛生福利部食品藥物管理署日前表示，自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。