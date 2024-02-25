指南宮旁臭豆腐老闆娘 從55歲起保持快樂5個秘訣

摘要 1.作者從一位賣臭豆腐的老闆娘身上，學習到快樂的5大秘訣：充實的學習、結交一群志同道合的朋友、每天都運動、把學到的道理應用在生活中、時時刻刻謝天。 2.快樂的5大秘訣，雖然看起來簡單，但不容易實踐在生活中，需要持續不斷的身體力行，才能過上你想要快樂的生活。

傳統習俗說，大年初九拜天公。我怕今年初九人太多，因此我選擇初八上山去指南宮拜拜。拜拜結束之後，在走去停車場的路上，有家我每年都會吃的臭豆腐店，彷彿每次來指南宮都要吃一次，才算來過指南宮。

由於當時已經下午5點多，賣臭豆腐的老闆娘正準備收店，但我不死心的詢問老闆娘，「還有賣臭豆腐跟麵線嗎？我非常喜歡吃。」

老闆娘說，「你再晚一步就吃不到了，但今天來拜拜的人不多，我就煮給你吧。」

每次來，我都會點臭豆腐、麵線各一份，並專心享用美食。但這次因為店裡都沒其他客人，她主動和我聊了起來。

老闆娘說她63歲了，每天都非常的快樂，而這樣的快樂生活是從55歲開始的。55歲前，忙家庭、忙工作，每天奔波根本快樂不起來。過了55歲後，人生就變了。

到底是什麼樣的秘訣，可以讓老闆娘短短幾年時間就變得很快樂呢？她說，這幾年我悟出快樂的5個秘訣，今天與你有緣，就和你分享吧。

1.充實的學習、體會知識

她學歷不高，也沒有讀過什麼書。55歲接觸佛法之後，就開始閱讀相關的書籍，從書中學到很多的道理。

她最近學到，「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」意思是說，我們需要廣博的學習，才能全面掌握；詳細的求教，我們才能消解疑惑；慎重的思考，我們才能內化昇華；清楚的分辨，我們才能了然優劣；確實的履行，我們才能實踐道理。

在學習的過程中，老師要求她把這些經文背起來，才能記下這些知識，並不斷的體會、咀嚼。

2.結交一群志同道合的朋友

她因為參加了佛學讀書會，認識一群朋友，彼此常常互相交流打氣，也會相約在假日時出去走一走。

她覺得，人到了這個年紀，一定要有一群朋友。

她和朋友們去爬山的時候，好幾次就在車子裡過夜，隔天一大早起來，就在山上運動，既有趣又難忘。

大家說說笑笑，也分享生活點滴。最重要的是，這一群朋友，根本不管過去如何，只在乎未來的路上，彼此是不是同行的夥伴。

3.每天都運動

她也提到，年紀大了，不能做劇烈運動，因此在朋友的介紹下，她每天都做甩手功與超慢跑。這些是一個人就能完成的運動，而且在家裡就能做。

每天做30分鐘～1小時，運動完全身舒暢，再去泡個澡，一整天的精神就來了。一週至少要3次，每次至少30分鐘。

運動真的很重要，有動才不會生病，身體健康，心情自然就會開心。

4.把學到的道理應用在生活中

很多人都在學習知識和道理，卻很可惜沒有應用在生活中。

老闆娘說，她這幾年一直在讀書，心中產生一個體悟，「讀書人不應該造成別人的困擾」。她分享一個例子：前幾年，臭豆腐店是開在旁邊的涼亭裏面，但長久以來的油煙，讓涼亭上方的磚瓦變得又髒又黑。

她意識到這件事後，感到有些愧疚，因此請先生花了好幾天的時間，拿著樓梯，將涼亭上面的黑色污漬徹底清除，並把臭豆腐店移到現在的位置。

5.時時刻刻謝天

老闆娘說，她最近幾年，才終於體會謝天的意義。她每天都會謝謝生活的一切，像是，謝謝臭豆腐、謝謝賣原料的廠商、謝謝每一位來光顧的客人。

賣麵線的人都知道，煮麵線的鍋子非常難洗。有次鍋子特別好洗，她就非常感謝鍋子，讓她可以輕鬆洗乾淨。

聽完老闆娘分享快樂的秘訣，我感到十分幸運，只是來吃吃美食，就學到快樂的5大秘訣。雖然看起來簡單，但卻不容易實踐在生活中，需要持續不斷的身體力行，才能過上你想要快樂的生活。

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